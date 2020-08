Geredde spitssnuitdolfijn alsnog aangespoeld in Wenduine en overleden Bart Boterman Jef Van Nooten

07 augustus 2020

07 augustus 2020

22u14 138 De Haan In Wenduine is vrijdagavond een spitssnuitdolfijn aangespoeld. Volgens marien bioloog Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen gaat het met zekerheid om de spitssnuitdolfijn die in donderdag in Nieuwpoort strandde. Oud-brandweerman Luc David, strandredders en de scheepvaartpolitie probeerden toen het dier nog te redden door het beest in opnieuw in zee te duwen. "Maar hij heeft het niet gehaald. De overlevingskans was zeer klein", zegt Haelters.

Dat een spitssnuitdolfijn aanspoelt langs een Belgisch strand, is een zeldzaam fenomeen. Het is immers pas de zevende stranding van een spitssnuitdolfijn in ons land sinds de waarnemingen. Toch spoelde in januari van dit jaar nog een spitssnuitdolfijn aan in Oostende. Daarvoor dateerde de laatste nog van 1972. “De soort komt in open zee voor in de Atlantische Oceaan, maar niet in de Noordzee. Als ze hier aanspoelen, zijn ze verdwaald. De dolfijnsoort is aangepast aan heel diepe wateren, kan tot 1.000 meter diep duiken en voedt zich met inktvissen. De Noordzee is alleszins niet de juiste habitat. Door de geringe diepte komen ze in de problemen. Het is een straffe soort, want hij kan tot een uur zijn adem inhouden”, zegt Haelters.

Dit exemplaar van meer dan drie meter lang strandde dus donderdag al in Nieuwpoort. Een ultieme reddingspoging mocht niet baten. Het dier is alsnog aangespoeld in Wenduine, toch nog een eind verwijderd van Nieuwpoort. “Een interessante vondst voor wetenschappelijk onderzoek. De technische dienst van De Haan heeft het dier opgehaald met een bulldozer. Zaterdag wordt het overgebracht voor een autopsie”, zegt Haelters nog. De schaafwonden die men ziet, zijn veroorzaakt door de golfbrekers in Nieuwpoort. Het recente bloeden is het gevolg van de ophaling met de bulldozer.