Gemeenteraadsleden zetten parkeren voor zorgverstrekkers op de agenda Leen Belpaeme

12 februari 2020

De Haan Samen met enkele collega's van de gemeentelijke lijst Open & N-VA bereidden gemeenteraadsleden Hilde D'hont, Ine Meesschaert en Trui Minne-Jonniaux, en raadslid van het sociaal comité Rebecca Zwaenepoel-Pollet een voorstel voor om zorgverstrekkers te laten parkeren voor garagepoorten en op opritten. Ze leggen hierover een punt ter stemming voor aan de gemeenteraad van 20 februari.

“In onze groep hebben we heel wat mensen die in de zorgsector werken: verpleegsters, kinesitherapeuten, geneesheren, apothekers… Het is dus logisch dat dit voorstel door ons is uitgewerkt. Ik deed hiertoe al een poging in de vorige legislatuur, maar er werd door de toenmalige meerderheid niet op ingegaan”, vertelt gemeenteraadslid Hilde D’hont. “Zorgverstrekkers moeten zich voortdurend verplaatsen van de ene naar de andere patiënt en in een dichtbebouwde omgeving is het moeilijk om parkeerplaatsen te vinden. Mensen die over een garagepoort beschikken zijn vaak bereid de oprit of de parkeervrije zone voor hun poort ter beschikking te stellen om zorgverstrekkers daar tijdelijk te laten parkeren. Voor de duur dus van hun bezoek aan de patiënt”, zeggen ook Trui Minne en Rebecca Zwaenepoel. Bewoners die aan het systeem willen meewerken, krijgen van de gemeente een speciale klever om aan de garagepoort te bevestigen. Het systeem wordt al in heel wat steden toegepast. “Wij hopen uiteraard dat de gemeenteraad ons voorstel goedkeurt, zodat het systeem al in maart in werking kan treden.”