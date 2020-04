Gemeenteraad buigt zich over coronamaatregelen. “Noodfonds kan ook na deze crisis mensen helpen” Leen Belpaeme

23 april 2020

12u49 0 De Haan De Haan wil een noodfonds in het leven roepen dat in uitzonderlijke omstandigheden een renteloze lening kan verschaffen aan individuen, bedrijven, verenigingen en organisaties. Dit noodfonds moet nu ondernemers of inwoners ondersteunen die lijden onder de coronacrisis, maar bedoeling is dat het ook later mensen kan helpen die getroffen worden door een zware ziekte, verlies van een partner of kind. “We hebben een plan klaar om het hoofd te bieden aan de coronacrisis, maar we willen ook verder kijken”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

De Haan heeft een plan klaar dat vanavond aan de virtuele gemeenteraad zal worden voorgelegd. “De gevolgen van Corona zijn heel erg, en we zullen als gemeente inspanningen doen om mensen te helpen. We moeten dat echter doordacht doen en op een rechtvaardige manier. Zo mogen we niet vergeten dat er ook al Vlaamse en federale steun is enerzijds, en dat er buiten corona mensen geconfronteerd worden met problemen waarvoor er geen ondersteuning bestaat. Iemand die kanker krijgt of een partner verliest en 6 maanden buiten strijd is, moet ook de huur van zijn of haar woning/winkel blijven betalen. Het noodfonds biedt hier extra mogelijkheden, zegt Vandaele. De gemeente wil hiervoor 500.000 euro voorzien.

Menukaart

De meerderheid van Open & N-VA en Vooruit! stelde ook een menukaart op met mogelijke maatregelen en de kostprijs ervan. Het is de bedoeling dat hieruit een keuze wordt gemaakt met een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeenteraad. Oppositiepartij Bewust was sowieso van plan om aan het schepencollege te vragen om 1 miljoen euro vrij te maken voor steunmaatregelen. Volgens Burgemeester Vandaele kunnen de voorstellen de gemeente een bedrag van 875.000 euro tot 1.255.000 euro kosten. Bij de voorstellen zit onder meer het idee om geschenkbonnen te geven. De gemeente kan een geschenkbon aanbieden ter waarde van 25 euro op voorwaarde dat het gezin ook zelf een geschenkbon voor dat bedrag aankoopt. Dus 25 euro zelf bijdragen + 25 euro opleg gemeente = 50 euro. De gemeente denkt ook na over een korting van 20 procent voor concessies van ondernemingen, sportclubs of jeugdverenigingen. “Als de gemeenteraad heeft beslist wat we wel en wat we niet gaan doen, zal ik met mijn diensten alles concreet uitwerken, uiteraard op een manier die de gemeente niet in financiële problemen brengt”, zegt schepen van Financiën Christine Beirens (Open&N-VA). Een deel van de financiering zou alvast kunnen komen uit de middelen die voor grote evenementen waren voorzien. Die kunnen nu immers niet doorgaan.