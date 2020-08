Gemeente laat gratis kapotte spullen ophalen na wateroverlast Mathias Mariën

17 augustus 2020

09u20 0 De Haan Het gemeentebestuur van De Haan laat de technische dienst de komende dagen kosteloos kapotte goederen ophalen na de fikse wateroverlast van zondag.

Heel wat straten in Wenduine kregen te maken met wateroverlast. Omdat het een uitzonderlijke situatie betreft, zal de gemeentelijke technische dienst WEB de komende dagen de kapotte goederen kosteloos ophalen in de getroffen straten. Inwoners moeten contact opnemen met de Milieudienst op het telefoonnummer 059 24.21.28 of via mail milieudienst@dehaan.be. Naam, adres en telefoonnummer moeten opgegeven worden, alsook wat er zal worden meegegeven. Men mag echter niet vergeten eerst de verzekering aan te spreken vooraleer de beschadigde goederen worden meegeven. De gemeente wil zo snel mogelijk aan tafel zitten met rioolbeheerder Aquafin om een oplossing te zoeken naar de toekomst toe, om dergelijke problemen te vermijden.