Gemeente koopt dan toch een nieuwe tractor Leen Belpaeme

20 november 2019

12u34 0 De Haan De gemeenteraad van De Haan heeft de aankoop van een nieuwe tractor goedgekeurd. Paul Meyers van Bewust uitte zijn ongenoegen over het punt.

De aankoop van de tractor stond immers al een jaar geleden op de agenda van de gemeenteraad. De huidige meerderheid liet het punt echter van de agenda halen omdat ze het niet kies vonden dat dergelijke grote investeringen vlak voor de nieuwe legislatuur nog op de planning stond. De uitleg klonk toen dat de partijen eens op het gemak een inventaris wilden maken van wat ze allemaal nog ter beschikking hebben. Blijkbaar hoort nu dus wel een nieuwe tractor bij. “De aankoop van de tractor stond een jaar geleden al op de agenda maar werd dan om electorale redenen weggestemd. Nu staat opnieuw de aankoop opnieuw op de agenda omdat die, zoals in de agenda terecht staat, oud en versleten is. Daar is toen verloren werk ingestoken”, zei Meyers. Burgemeester Wilfried Vandaele reageerde enkel laconiek op de duidelijk gefrustreerde ex-schepen. “Dat is een jaar langer dat de tractor gereden heeft.”