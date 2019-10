Gemeente keurt overeenkomst nadat personeelslid ontslag aanvecht. Oppositie verlaat de zitting Leen Belpaeme

16 oktober 2019

10u26 0 De Haan De gemeenteraad van De Haan heeft in de besloten zitting een overeenkomst goedgekeurd na het ontslag van de bestuurssecretaris tijdens de vorige legislatuur. Dat ontslag leidde tot een politieke schokgolf en twee rechtszaken.

De gemeente sluit nu een overeenkomst met het voormalige personeelslid. “Met deze dading konden we een einde maken aan de rechtszaak tussen de gemeente en de persoon in kwestie. Die contractuele ambtenaar werd door het vorige schepencollege om dringende redenen ontslagen”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe. “Dit is een heel juridisch kluwen geworden, met een arbeidsrechtelijk luik waarbij ze zich verzette tegen ontslag op staande voet en een strafrechtelijk luik, waarbij schepenen door beschuldigd worden van computerhacking. In mijn ervaring is een ontslag op staande voet zeer moeilijk te verdedigen. De rechtbank gaf haar in eerste aanleg al gelijk. Omdat het hele gedoe nadelig is voor de gemeente, ben ik erin geslaagd een dading af te sluiten tussen de gemeente en betrokkene. Zij krijgt 25.000 euro, wat min of meer overeenkomt met het loon van de nog te werken maanden in haar toen lopende contract van bepaalde duur. Dat ik die dading heb kunnen afsluiten, is een huzarenstukje, al zeg ik het zelf. En een goede zaak dus voor de gemeente.”

De oppositie ging daar echter niet mee akkoord en verliet de zitting. “Op menselijk vlak zouden we dit wel goedkeuren, maar wij waren destijds niet akkoord met het ontslag. De schepenen die nu terug in de meerderheid zitten met Open & N-VA hebben dit gestemd in het schepencollege met 4 tegen 3. Het leek ons nu niet opportuun om hierover nu te stemmen. De gemeente zal nu ook een veelvoud betalen dan wat ze nog zou verdiend hebben want ze werkte met een contract van bepaalde duur”, zegt Breemersch nog.

De tweede rechtszaak tegen twee schepenen loopt nog.