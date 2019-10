Gemeente doet tweede poging voor een padelterrein in Astridpark Leen Belpaeme

11 oktober 2019

16u08 2 De Haan Het gemeentebestuur van De Haan heeft voor de tweede keer een openbare aanbesteding uitgeschreven voor een padelterrein in het Astridpark. Bij de eerste oproep kwamen er geen reacties.

De concessie omvat het aanleggen en exploiteren van een padelterrein in het Astridpark. De concessiehouder moet instaan voor de aanleg van het terrein en de exploitatie. Er wordt ook verwacht dat de uitbater activiteiten organiseert. De oproep tot kandidaten werd al eens gelanceerd maar toen tekende niemand in op de openbare aanbesteding. Op de vorige gemeenteraad zei bevoegde schepen Mathieu Delbarge nog dat hij het even zou laten bezinken en bekijken wat hij zou doen met dit dossier. Ondertussen werd de oproep opnieuw gelanceerd en kunnen kandidaten tot 8 november om 11 uur een offerte indienen. “We hebben het nog eens geprobeerd omdat ik echt geloof in de mogelijkheden van de sport”, gaf schepen Mathieu Delbarge te kennen tijdens de gemeenteraad.