Gemeente De Haan stuurt geen enkele factuur meer uit: “Mensen hebben nu andere zorgen” Timmy Van Assche

19 maart 2020

13u50 0 De Haan Het schepencollege van De Haan heeft beslist om voorlopig geen enkele factuur meer te sturen naar de bewoners. Het gaat bijvoorbeeld om de belastingen op tweedeverblijven, milieubelastingen, reclame of inname openbaar domein. Ook aanmaningen voor onbetaalde facturen gaan voorlopig niet de deur uit.

“Mensen hebben nu met corona andere zorgen. Over de facturen van de gemeente hoeven ze nu dus alvast niet te piekeren. Facturen helemaal kwijtschelden, is vandaag niet aan de orde. We moeten afwachten hoe de crisis verloopt en op het einde de balans opmaken”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA).

8,1 miljoen euro

In principe had de gemeente op dit moment 8,1 miljoen euro aan inkomsten uit allerhande taksen moeten ontvangen, maar dat wordt dus even uitgesteld.“Het is ook belangrijk eerst te weten welke ondersteunende maatregelen de federale en Vlaamse overheid uiteindelijk allemaal nemen, bijvoorbeeld om handelaars en ondernemers te helpen. Dan pas kan de gemeente met kennis van zaken bekijken waar nog een extra ondersteuning nodig is.”

Schepen van Financiën Christine Beirens (Open & N-VA) pikt in: “Deze coronacrisis zal ook voor onze gemeente extra uitgaven aan de ene kant en minder inkomsten aan de andere kant meebrengen. We hebben evenwel een buffer waarmee we de komende maanden kunnen doorkomen, ook al bevriezen we enige tijd onze inkomstenstroom. Voor mensen die het nu al financieel moeilijk hebben, kan onze maatregel een duwtje in de rug zijn.”