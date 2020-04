Geef het zorgpersoneel van Sint-Trudo een weekendje aan zee cadeau: hoteluitbater uit De Haan pakt uit met speciale sponsoractie voor ondernemers Timmy Van Assche

18u12 1 De Haan Het bekende Hotel Astoria in De Haan heeft een opvallende actie op poten gezet. Bedrijven en ondernemers kunnen hotelovernachtingen aankopen, die vervolgens integraal aan het verplegend personeel van het Sint-Trudoziekenhuis geschonken worden.

Het ziekenhuis in het Limburgse Sint-Truiden is één van de zwaarst getroffen ziekenhuizen in ons land. “Meer dan ooit beseffen we dat deze tijden voor iedereen moeilijk en hard zijn”, laten de zaakvoerders Klaas Van Laeren en Colin Dearman van Hotel Astoria weten. “Vooral na de Pano-reportage van het Sint-Trudoziekenhuis gezien te hebben, zijn we allemaal zwaar onder de indruk wat er zich allemaal aan de frontlinie afspeelt in de strijd tegen corona. Onze bezorgdheid gaat hier vooral uit naar het verzorgend personeel. Hun lef, moed en doorzettingsvermogen inspireerden ons om iets heel speciaal doen. Hoe zullen deze mensen dit verwerken na weken van stress en korte nachten? Hoe kunnen we hen steunen, maar vooral bedanken?”

Sponsoren

Volgens Klaas en Colin kan een portie natuur, strand en zee wonderen doen. “Bedrijven en ondernemers krijgen de kans om het verplegend personeel van Sint-Trudo te steunen door de aankoop van een voucher voor een hotelovernachting voor hen. Een voucher heeft de waarde van 150 euro en omvat één overnachting voor twee personen, inclusief ontbijt en een ‘loyalty card’ voor de sponsor. Per tien vouchers wordt er één extra gratis overnachting geschonken door Hotel Astoria De Haan zelf.” Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op www.hotelastoria.be.