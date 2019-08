Garnalenfeesten in Vosseslag zetten volkse traditie in de kijker Leen Belpaeme

07 augustus 2019

10u53 8 De Haan De Garnalenfeesten op 15 augustus starten om 8.30 uur met de traditionele optocht van Garnaalkruiers met paardenvisser.

Onder leiding van d’Echte Sloebers komen de optocht omstreeks 9 uur op het strand, waar toeschouwers de kruiers en de paardenvisser van dichtbij aan het werk kunnen zien. De Tieltse Blaaskapelle speelt vanaf 10 uur in de centrumstraten met hun aanstekelijke deuntjes en aan ’t Strangegat zorgt het orkest van Peter De Lange voor muzikale omlijsting van 13 tot 22 uur. Folkloregroep ‘De Korre’ demonstreert oude vissersambachten langs het toegangspad naar het strand van Vosseslag van 11 tot 17 uur. Vosseslag krijgt in de namiddag vanaf 14 uur letterlijk hoog bezoek van ‘Neptunus’. Later op de dag spelen ‘De Monroetjes’ en ‘Jean Dover & Friends’ de pannen van het dak ter hoogte van café De Blekkaard. Om 22.45 uur sluiten de Garnaalfeesten af met een vuurwerkspektakel op het strand van Vosseslag.