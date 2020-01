Florist stelt kunstwerken tentoon. “De combinatie met bloemen is zeer dankbaar” Leen Belpaeme

11 januari 2020

11u14 0 De Haan Tot 2 februari vindt de expo “Art by C.O.” plaats bij bloemenatelier Creaflor in Wenduine.

Florist Kris Steen wil graag aan kunstenaars een platform bieden om naar buiten te komen met hun werk. “De combinatie met bloemen is daarenboven zeer dankbaar, en de kunstenaar bereikt op deze manier een ander publiek. Onze gemeente heeft heel wat te bieden op kunstvlak, en daar werken we uiteraard graag aan mee”, zegt de gemeenteraadsvoorzitter. Momenteel kan je werken bekijken van Christophe Olievier (52) in de zaak in Wenduine. Hij is een autodidact in de schilderkunst , met bewondering voor Andy Warhol en Roy Lichtenstein. Eigen inbreng en visie op moderne kunst zorgen voor de nodige inspiratie in zijn werken. Iedereen is welkom, vrije ingang , openingsuren op www.creaflor.be.