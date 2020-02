Firma kapt betonrot weg uit watertoren Leen Belpaeme

07 februari 2020

19u35 0 De Haan Drie werknemers van de firma sky-tech hebben vrijdag losse stukken beton naar beneden gehaald van op de watertoren in de Wenduinesteenweg in De Haan. Er zijn problemen met betonrot in de 43 meter hoge toren.

De voorbije weken waren er problemen met stukjes beton die naar beneden vielen van de watertoren. Er werd daarom al een hekken geplaatst om voetgangers te beschermen. Vrijdag kwam een gespecialiseerde firma langs om alle loszittende stukken weg te kappen. Op die manier kunnen er op korte termijn geen brokstukken naar beneden vallen. Een renovatie van de toren is nodig, maar nog niet voor meteen. “De toren wordt al lang niet meer gebruikt voor water, maar door telecomoperatoren. Het is nog altijd eigendom van de gemeente. We moeten nu bekijken wat we ermee zullen doen. Er is behoorlijk wat vraag naar onze plannen voor de toren, maar ik denk dat mensen onderschatten hoeveel zo’n renovatie zou kosten. We zullen dus als gemeente moeten bekijken wat we met de toren willen doen in de toekomst. Voorlopig is de situatie alvast terug veilig”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.