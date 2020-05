Fietspad tussen De Haan en Nieuwmunster stapje dichterbij Leen Belpaeme

11 mei 2020

15u37 0 De Haan Er komt na tien jaar eindelijk schot in het dossier rond de aanleg van een fietspad tussen De Haan en Nieuwmunster, langs de Grotestraat. Er werd een vergunning aangevraagd om een fietspad aan te leggen aan de rechterkant van de weg als je in de richting van Nieuwmunster rijdt. Het wordt een vrijliggend tweerichtingsfietspad, met een buffer tussen de weg en het fietspad.

Het dossier om een fietspad aan te leggen in de Grotestraat sleept al jaren aan. Het is een moeilijk dossier omdat het Duinendecreet van toepassing is en dat het fietspad over het grondgebied van twee gemeenten loopt. Door dat laatste is het de deputatie van de provincie West-Vlaanderen die de vergunning moet afleveren. De gemeente De Haan gaf de opdracht aan Farys om het dossier voor te bereiden, maar ook de gemeentelijke diensten zelf investeerden al heel wat energie in het dossier. “Door intens overleg met de Vlaamse overheid, o.m. het Agentschap Natuur en Bos en met de provincie, zijn de grootste problemen nu weggewerkt”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Onteigening

Een probleem blijft dat sommige eigenaars nog altijd niet akkoord zijn gegaan om een stukje van hun eigendom te verkopen om het fietspad te kunnen aanleggen. Vandaele is hiervoor persoonlijk bij enkele eigenaars langs geweest. “Het zou jammer zijn als zij niet meewerken, en ons verplichten om tot onteigening over te gaan”, aldus schepen van Openbare Werken Marleen Desoete. Ook zij is van mening dat zo snel mogelijk met de aanleg gestart moet worden zodra de vergunning er is. De nodige middelen hiervoor zijn voorzien in het Meerjarenbeleidsplan van De Haan, en er komen subsidies van de hogere overheden.

Het openbaar onderzoek voor de omgevingsaanvraag start op 14 mei. Ten laatste na de zomer zou de vergunningsprocedure afgerond zijn.