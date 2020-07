Familiepark De Sierk is ideale zomerse uitstap voor kinderen: “Coronacrisis heeft grote financiële gevolgen, maar is ook een zegen!” Leen Belpaeme

23 juli 2020

17u59 0 De Haan De Sierk is een parel op de Vosseslag, dat heeft elke ouder die het park met kinderen al bezocht ongetwijfeld ontdekt. Vorig jaar nam Lore Ninclaus het park over. Ze timmerde en kluste er de afgelopen maanden op los om het park op te frissen, met als extra uitdaging de coronacrisis en de nodige maatregelen die er onverwacht bovenop kwamen. Niet evident, maar toch is het park de perfecte plaats waar kinderen onbezorgd kunnen spelen, dankzij de inzet van een straffe madam.

Lore nam begin vorig jaar familiepark De Sierk over. Er was op dat moment nog een overeenkomst met Woesh die zou zorgen voor de uitbating tijdens de vakanties. Dat contract werd ondertussen opgezegd, Lore begroet je nu zelf met een brede glimlach als je het park betreedt. De nieuwe eigenares werkte afgelopen winter hard om het park op te frissen. Dat was ook wel nodig, want het park is open sinds 2006. “Ik heb onder meer een extra terras geplaatst, waar ouders kunnen plaatsnemen aan tafels midden in de speelzone. De kampenzone werd vernieuwd, die was wat versleten. Deze zone is ook extra uitgebreid en er zijn meer motorische mogelijkheden. De tribune is verdwenen en er zijn tuimelbuizen in de plaats gekomen, waar vooral de iets oudere kinderen uitgedaagd worden. Ik heb ook een krijthuisje vernieuwd. Daar ben ik trouwens best wel trots op. Het is het eerste dat ik zelf in elkaar getimmerd heb in dit park.

“Met hout werken is de max”

Dat Lore zélf aan de slag ging met de herstellingswerken, komt niet uit het niets. “Ik wou in het middelbaar al naar het VTI gaan om schrijnwerker te worden, maar ik mocht niet. Ik denk dat ik toen van mezelf ben weggestapt. Ik ben eerst kleuterleidster geweest, dan onderwijzeres en daarna psychologe. Maar altijd had ik het gevoel dat met hout werken de max was. Je eigen bed in elkaar kunnen timmeren, dat is toch geweldig. Ik heb nooit een cursus gevolgd, maar het eerste wat ik gedaan heb toen ik De Sierk overnam was een zaag kopen en ik heb het geprobeerd. Ik ben eerst in de tuin begonnen en ik heb een stapelbed gemaakt. Dat bed is megastevig en dat smaakte naar meer. Ik heb aan niemand gevraagd hoe het moet, maar ik kan dat. Ik heb wel veel mijn broer en vader aan het werk gezien, misschien heb ik daar toch onbewust van opgepikt” lacht Lore.

Ook de elektriciteit werd volledig vernieuwd. “Ik heb in veel hoeken ook extra ramen gestoken om zo meer gebruik te maken van het daglicht en daardoor moesten er ook minder kabels getrokken worden”, vertelt Lore. “Er zijn daarnaast ook 10.000 andere kleine dingen aangepakt zoals het zonneterras, enkele paden, nieuwe trampolines en zo veel meer.” Daarnaast werd ook alles op vlak van brandveiligheid in orde gebracht met een nieuw grondplan, noodverlichting en extra brandblussers door het park. Naast de vernieuwingen in het park is ook Hendrik een nieuw gezicht in het park. “Hendrik is de beste. Hij kan allround ingezet worden. Hij geeft workshops en hij is zot goed met kinderen. Hij is artiest, maar door corona ligt ook zijn programma op z’n gat.”

Coronaproof

Je zou het niet zeggen aan de vrolijke manier waarmee Lore vol passie vertelt, maar ook hier slaat corona hard toe. Lore heeft heel wat inspanningen gedaan om het park veilig te maken. Bij binnenkomst wordt elke bubbel naar een tafel begeleid en de ouders krijgen even de regels meegedeeld terwijl de kinderen uitgedaagd worden om op zoek te gaan naar de leukste speelhoek. Ouders moeten een mondmasker dragen, maar mogen die afzetten als ze aan tafel zitten. “Eerst denk je enkel aan de beperking, maar uiteindelijk schept het ook mogelijkheden”, verklaart Lore. “Je gaat de dingen anders bekijken. Zo is de tent nu precies een gezellig cafeetje met aparte tafeltjes, terwijl het voordien eerder leek op een refter.”

Ook de openingsuren werden aangepast. “Je kan nu ook ‘s morgens terecht in het park, om twee shiften te kunnen creëren”, zegt Lore. “Het is daardoor veel rustiger in het park. Tussen de shiften ontsmetten we de tafels. We hebben ook een nieuwe duidelijke website waardoor mensen onmiddellijk zien hoe het systeem in elkaar zit en ze zien online ook hoeveel mensen er nog bij kunnen. Naast de financiële gevolgen is corona eigenlijk een zegen. De bezoekers zijn zo tevreden dat ze buiten kunnen. Ik heb nog van niemand een klacht gekregen.”

Wanneer een crisis zoals deze toeslaat, denk je eerst enkel aan de beperking, maar uiteindelijk schept het ook mogelijkheden. Je gaat de dingen anders bekijken Lore

Speelhoeken ter adoptie?

Toch zijn de financiële gevolgen niet te overzien. “Normaal gezien begint ons seizoen in maart en zitten we vol met schoolreizen tot de start van de zomervakantie. Nu zijn er geen groepen langs geweest en waren er dus ook geen inkomsten. Ook het gewone publiek mocht pas vanaf 1 juli binnen, omdat ik gerekend werd bij pretparken, terwijl dit eigenlijk een speelplein is. Ik heb wel van de tijd gebruik gemaakt om veel meer te klussen. Dat is op zich een zegen geweest want anders moet ik dat allemaal doen tijdens de wintermaanden. Het was ook aangenaam om in de zon te klussen. Financieel zit ik wel op mijn tandvlees. Ik heb veel geïnvesteerd, en daar stonden geen inkomsten tegenover.”

“Maar ik heb beslist om pas te panikeren eind augustus”, aldus Lore. “We geven er nu eerst een lap op en pas daarna zal ik bekijken hoe het financieel plaatje eruit ziet. De Zonnegloed had een geldinzameling opgestart voor hun dieren, maar ik kan moeilijk vragen aan mensen om een speelhoek te adopteren. Ik ga eerst de rest van de zomer afwachten, als die super goed is zal ik niet zo heel hard moeten panikeren. Als dat niet lukt, zal ik mensen moeten zoeken die willen investeren. Het is wel heel spannend, maar ik heb nog geen moment spijt dat ik aan dit avontuur begonnen ben. Ik zou nergens anders willen zijn dan hier.”