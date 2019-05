Familie MS-patiënte over Wielingencentrum: “Toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Vergeet het maar” Leen Belpaeme

21 mei 2019

14u48 0 De Haan Het Wielingencentrum in Wenduine kreeg in januari een nieuwe, grotere tribune. Maar daardoor is er geen extra ruimte meer in het gangpad, en is er dus geen plaats meer voor rolstoelgebruikers. David Pieters van Bewust kaartte het probleem al twee keer aan op de gemeenteraad, maar er is nog geen concrete oplossing.

Ingrid Decherf kaartte de situatie aan toen ze naar Wielingen wilde komen voor de voorstelling Blind Getrouwd. Ze was al eens met haar dochter en MS-patiënte Tia (25), die een rolstoel gebruikt, naar een voorstelling komen kijken en er waren toen geen problemen. Ze wist echter niet dat er een nieuwe tribune was. Ze kreeg kaarten voor rij 12. Medewerkers van de cultuurdienst boden aan om Tia te ondersteunen naar haar plaats, maar dat zag de 25-jarige Bredense helemaal niet zitten.

“Wij gaan regelmatig naar theatervoorstellingen. Voor Tia is het een van de weinige ontspanningsmogelijkheden. In heel wat zalen is dat helemaal geen probleem. In Bredene krijgen we altijd een mooie plaats vooraan en zelfs in de stadsschouwburg in Brugge, nochtans een historisch gebouw, is alles voorzien voor rolstoelgebruikers. In De Haan hebben ze er echter blijkbaar niet bij stilgestaan. Dat is bijzonder jammer. Ze zeggen nu wel dat er iets geregeld kan worden als we komen, maar als het niet mag voor de brandveiligheid, dan mag het toch gewoon niet. Er zou ook een mogelijkheid zijn aan de zijkant van de tribune, maar dan zie je amper iets van de voorstelling.”

Frappant

David Pieters van oppositiepatij Bewust steunt Ingrid en vroeg al twee keer om uitleg. “Ik vind het wel frappant dat er na twee maanden nog geen oplossing is voor dit probleem. Ik heb ook alle mails doorgestuurd naar de verantwoordelijke schepen, maar ik kreeg geen antwoord. Als je een zaal vernieuwt, moet je toch rekening houden met mensen in een rolstoel”, vindt het raadslid.

Schepen Rudi Cattrysse nuanceert het probleem en zegt dat er wel al actie is ondernomen. “We hebben al contact opgenomen met de tribunemaker met de vraag of er nog aanpassingen kunnen gebeuren. Rolstoelpatiënten hebben ook nog altijd de mogelijkheid om vooraan de optredens te volgen. Het lukt al 25 jaar, waarom zouden die mensen dan opeens niet meer kunnen komen?”, zegt Cattrysse.