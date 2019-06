Expo ‘Kijk, een walvis’ is deze zomer een mooie blikvanger in de Vosseslag Leen Belpaeme

28 juni 2019

19u03 0 De Haan In De Haan wordt al even met spanning uitgekeken naar de tentoonstelling ‘Kijk, een walvis!’. Als thuishaven werd het gemeenschapscentrum ’t Schelpestik aan de Vosseslag gekozen, omdat vinvis Antonius hier op het strand aanspoelde in oktober vorig jaar. Op de tentoonstelling zullen onder meer de reusachtige kaken en staartvin van het dier te zien zijn.

Voor de expo werd beroep gedaan op de faculteit Diergeneeskunde van de UGent, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen uit Brussel en het Nederlandse natuurcentrum Ecomare uit Texel. Vinvis Antonius is de blikvanger en dus kan je ook heel wat info vinden over hoe hij aanspoelde, hoe hij van het strand werd weggehaald en hoe het wetenschappelijk onderzoek op de resten verliep. In een tweede deel worden het leven en de problemen van zeezoogdieren belicht. “Hiervoor kregen we enkele skeletten en overblijfselen van zeezoogdieren in bruikleen. Bijvoorbeeld de schedels van een in 1843 bij ons aangespoelde moeder-orka met haar jong”, aldus burgemeester Wilfried Vandaele. In een ander hoofdstuk wordt teruggeblikt op de verschillende strandingen van walvisachtigen aan onze kust, en welke de evoluties daarin zijn. Tenslotte wordt nog aandacht besteed aan historische gebruiksvoorwerpen waarvoor walvissen de grondstoffen leveren en aan de walvisjacht.

In de rand van de expositie vinden nog een aantal nevenactiviteiten plaats. Zo is er onder meer een fiets- en wandelzoektocht en crea-workshops voor kinderen. Op 3 juli is er om 19.30 uur een wetenschappelijke lezing over strandingen van zeezoogdieren, en dit door een wetenschappelijk medewerker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De tentoonstelling kan elke dag bezocht worden van 1 juli tot 31 augustus, dit tussen 10 en 13u en van 14 tot 17u.