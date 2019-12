Eindelijk oplossing voor stank? In 2020 nog meer werken om geurhinder in Batterijstraat aan te pakken Leen Belpaeme

12 december 2019

17u52 1 De Haan De gemeente De Haan laat Farys volgend jaar werken uitvoeren om de geurhinder in de Batterijstraat in Vosseslag definitief op te lossen.

De vorige legislatuur maakten bewoners van de Batterijstraat al bij de gemeente De Haan en de ombudsdienst van Aquafin melding over geurhinder. Om die problemen aan te pakken, werden de voorbije jaren al heel wat ingrepen gedaan. Zo werden alle riolen volledig gereinigd, opnieuw glad gemaakt vanbinnen en alle deksels vervangen door reukdichte exemplaren. Deze werken werden uitgevoerd door Aquafin, de beheerder van deze riolen en hoofdcollector.

Rioolslikkers

Omdat al het afvalwater van De Haan-Centrum hierin gepompt wordt, werd ook de samenstelling ervan onderzocht. Tijdens een proefopstelling afgelopen zomer werd bij dit afvalwater ijzerchloride toegevoegd om de stinkende chemische reactie in de riolering tegen te gaan. Ondertussen werd ook rook in de riolen geblazen om te achterhalen waar er nog stank uit kon ontsnappen. De geur bleek nog te kunnen ontsnappen uit oudere rioolslikkers in de straat, maar ook via dakafvoeren bij private huizen of zelfs via de sifons in huis.

Er werd nu een evaluatievergadering gehouden met Aquafin. “Het resultaat van deze vergadering is dat de gemeente De Haan beslist heeft om Farys te belasten met het vervangen van alle rioolslikkers en het plaatsen van reukdichte deksels in de aanliggende straten, zijnde de Heieweg en Vinkendreef. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 37.000 euro en ze zullen uitgevoerd worden in 2020”, zegt schepen van Openbare Werken Marleen De Soete (Vooruit).