Eerste ‘coronahuwelijk’ in De Haan: “We keken hier zó hard naar uit, van uitstellen was geen sprake” Timmy Van Assche

04 april 2020

16u36 12 De Haan Tussen alle coronamiserie door viel er ook mooi en positief nieuws te rapen in De Haan. Daar stapten Hanna Feys (27) en Nico Dejaegere (29) in het huwelijksbootje. Het was meteen ook de eerste huwelijksceremonie in de badplaats sinds de uitbraak van het coronavirus. “In verschillende opzichten was dit een speciale gebeurtenis”, glundert Hanna.

In tijden van corona is huwen niet zo evident. De voltrekking van het huwelijk op het gemeentehuis kan nog, maar dan in zeer beperkte kring en zonder bijvoorbeeld een receptie. Ook de grote feesten moeten herschikt worden. Maar Hanna en Nico uit De Haan lieten zich niet afschrikken door alle strenge maatregelen: hun huwelijk op het gemeentehuis ging zoals gepland door. “We keken hier al zó lang naar uit. De ringen waren bijvoorbeeld al gegraveerd met de trouwdatum. Kijk, op 2 april 2012 leerden we elkaar kennen en we wensten dan ook te trouwen op de zaterdag die het dichtst bij die datum aanleunt. Bovendien hadden we ook een feest gepland in de zaal waar we elkaar toen leerden kennen, Domein De Vossenberg, tijdens het huwelijk van een neef. Dat feest kan nu helaas niet doorgaan, maar is wel al herschikt naar 3 april 2021. Het leuke is dat we dan om middernacht precies een jaar getrouwd zullen zijn. Zo vallen de puzzelstukjes toch netjes in elkaar”, glimmen ze van trots.

Uniek

“Toegegeven, het was een beetje raar”, zegt Hanna. “Zo mochten de ouders de plechtigheid in het gemeentehuis niet bijwonen en moesten we slechts één getuige aanduiden. (lacht) Mijn vriend - euh, pardon, man! - Nico moest dus kiezen tussen zijn twee beste vrienden en neef. Maar kijk, alles ging zoveel beter dan ik vooraf had durven denken. De schrik zat er al weken in, toen bleek dat heel wat huwelijken niet konden doorgaan. We zijn blij dat we het toch vandaag lieten voltrekken. We zijn het gemeentebestuur ook erg dankbaar voor de inspanning. Zo mogen we volgend jaar de dienst op het gemeentehuis herhalen mét volk, natuurlijk. En de plechtigheid van zaterdag werd ook live op Facebook getoond. Zo stapten we uit het gemeentehuis en riepen mensen dat ze ons hebben zien trouwen”, lacht Hanna. “Zo mogen we echt wel op een uniek huwelijk terugblikken.”

Speciaal kleed

Op de foto’s straalt het koppel en hun gevolg vol trots. “Nee, dit is niet het trouwkleed dat voorzien was”, verrast Hanna. “Ik heb speciaal een nieuw kleedje gekocht voor vandaag, mijn échte bruidsjurk hou ik nog even geheim voor volgend jaar. Ook Nico kocht een nieuw kostuum en liet zijn voorziene pak nog even in de kast hangen. Hopelijk passen ze volgend jaar even goed”, besluit het koppel.