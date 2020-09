Eenrichtingsverkeer ingevoerd in Schoolstraat in Wenduine Leen Belpaeme

02 september 2020

16u17 0 De Haan Kruisend verkeer in de Schoolstraat in Wenduine op momenten dat de school begint of eindigt, samen met geparkeerde wagens veroorzaakte in het verleden vaak onveilige situaties voor fietsers en wagens. Er wordt daarom eenrichtingsverkeer ingevoerd.

De problematiek werd door bewoners aangekaart op de infovergadering in zaal Wielingen naar aanleiding van de heropstart van de werken aan de Ringlaan. “We merken ook dat de Schoolstraat al te vaak gebruikt als sluipweg om het verkeerslicht op het einde van de Brugsesteenweg te omzeilen wat (verkeers)overlast veroorzaakt in de Dolfijnstraat en Noordzeelaan”, zegt schepen van mobiliteit Marleen De Soete ( Vooruit !) In het schepencollege werd daarom éénrichtingsverkeer Schoolstraat richting Brugsesteenweg. Parkeren is toegelaten langs beide kanten van de Schoolstraat en ter hoogte van de schooluitgang blijft de kiss & ride zone behouden.