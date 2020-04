Eenrichtingsverkeer Grotestraat wordt verlengd en omgedraaid Leen Belpaeme

21 april 2020

12u07 0 De Haan Het schepencollege van De Haan besliste afgelopen vrijdag om het proefproject in de Grotestraat, dat normaal gezien afliep op 20 april te verlengen tot en met eind juni.

Er werd in de Grotestraat eenrichtingsverkeer ingevoerd om uit te testen wat de gevolgen zijn van deze beslissing om de rest van de omgeving. De testperiode liep aanvankelijk tot 20 april, maar werd nu verlengd. Er zullen ook aanpassingen gebeuren. Zo wordt het stuk Wenduinesteenweg vanaf de Baron Van Caloenlaan en de Markstraat eenrichtingsverkeer richting Stationsstraat. Fietsers kunnen wel nog blijven fietsen in de beide richtingen in de Marktstraat en dit stuk van de Wenduinesteenweg. Er komt ook een tonnagebeperking in enkele aanpalende straten.

In de komende weken wordt, van zodra mogelijk, ook de éénrichting omgekeerd in de Grotestraat tussen de Duinenweg en de Stationsstraat. “Het verkeer zal dan vanuit Vlissegem in de richting van De Haan rijden en de Wenduinesteenweg moeten nemen om dit stuk van de Grotestraat te geraken. We doen de aanpassingen op basis van de reeds uitgevoerde metingen en tellingen en in samenspraak met de politie. Ze moeten er ook voor zorgen dat de wekelijkse markt in de Markstraat verder kan plaatsvinden van zodra mogelijk en dat er een vlottere doorgang van verkeer komt in de bocht in de Wenduinesteenweg. Hier waren voordien al opstoppingen en het extra verkeer heeft de situatie enkel verergerd. Er wordt ook opnieuw samengezeten met de sector zwaar vrachtverkeer en de lokale grootwarenhuizen’, zegt schepen van Mobiliteit Marleen De Soete ( Vooruit ! )

Wie opmerkingen of suggesties heeft lopende het proefproject, kan nog steeds terecht bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@dehaan.be.