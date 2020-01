Duivelskoppel wordt uitgeleverd: Van Acker en Lacote na 23 jaar vluchten op weg naar België Siebe De Voogt & Cédric Maes

09 januari 2020

12u08

Bron: Eigen berichtgeving 37 De Haan Hilde Van Acker (56) en Jean-Claude Lacote (53) zullen dan toch aan ons land worden uitgeleverd. Dat zegt Kris Vincke, advocaat van Van Acker, op basis van contacten met zijn cliënte. Van Acker en Lacote waren 23 jaar op de vlucht voor de Belgische justitie na een moord in 1996 in De Haan en werden in november 2019 opgepakt in Ivoorkust. Kris Vincke hoopt op een nieuw proces voor zijn cliënte, die levenslang kreeg voor de moord.

Na een vlucht van 23 jaar was het rijk van Hilde Van Acker en haar man Jean-Claude Lacote in de nacht van 20 op 21 november 2019 uit. De Ivoriaanse gendarmerie lichtte hen uit hun bedden na lang aandringen van de Belgische autoriteiten én nadat Van Acker als eerste vrouw ooit bovenaan de Belgische lijst van meestgezochte criminelen kwam te staan.

Lacote en Van Acker, die borstkanker heeft, zaten sindsdien in de cel in Ivoorkust. Vorige week nog gaf Hilde Van Acker te kennen dat ze zo snel mogelijk wilde terugkeren naar ons land omdat ze in de Ivoriaanse gevangenis niet de juiste zorgen krijgt. Woensdagavond (gisteren, red.) laat kreeg Vincke vanuit Ivoorkust het verlossende bericht: zowel Van Acker als Lacote zullen – volgens wat Van Acker aan hem vertelde – worden uitgeleverd aan ons land. Hoe en wanneer dat concreet zal gebeuren, moet door de autoriteiten nog worden afgesproken omdat er geen uitleveringsverdrag is tussen België en Ivoorkust.

Jarenlange vlucht

Van Acker en Lacote werden in 2011 door het hof van assisen bij verstek veroordeeld tot levenslang voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell (44) in 1996 in De Haan. Zijn lichaam werd door spelende kinderen ontdekt in de duinen. Mitchell was afgemaakt met twee kogels in het hoofd, volgens de speurders omdat hij had ontdekt dat Lacote hem voor honderdduizenden euro’s had opgelicht. Lacote maakte in de jaren 80 en 90 zowat overal ter wereld slachtoffers die hij oplichtte voor miljoenen euro’s, Van Acker was zijn partner in crime. Ondermeer in Frankrijk wacht hem nog een jarenlange celstraf voor oplichting.

Nieuw proces

Wanneer Van Acker en Lacote in ons land aankomen, zullen ze onmiddellijk worden gearresteerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal Van Acker dan worden overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge. “Het arrest uit 2011 wordt bij hun aankomst in België aan hen betekend”, zegt meester Vincke. “Vanaf dan kunnen we verzet aantekenen tegen het arrest, omdat Hilde Van Acker niet aanwezig was tijdens het proces.”

Wanneer dat verzet ontvankelijk wordt verklaard, kan er een nieuw proces komen. “Ze heeft in 2011 levenslang gekregen, het slechtste wat kon gebeuren. Dus we hopen dat het assisenproces zal worden overgedaan”, besluit Vincke. Het Brugse parket is voorlopig nog niet op de hoogte gebracht van enige beslissing tot uitlevering.