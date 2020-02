Duivelskoppel tekent verzet aan tegen veroordeling tot levenslang: nieuw proces wenkt Siebe De Voogt

28 februari 2020

11u05 6 De Haan Hilde Van Acker (56) en Jean-Claude Lacote (53) tekenen verzet aan tegen hun veroordeling tot levenslange opsluiting voor de Hilde Van Acker (56) en Jean-Claude Lacote (53) tekenen verzet aan tegen hun veroordeling tot levenslange opsluiting voor de moord op een Britse zakenman in 1996 in de duinbossen van De Haan. Dat bevestigt Kris Vincke, de advocaat van Van Acker. Het verzet van het “duivelskoppel” moet eerst nog ontvankelijk worden verklaard. Daarna volgt een nieuw proces voor het hof van assisen.

Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker kwamen op 19 februari aan in ons land, nadat ze eind november waren opgepakt in Ivoorkust. Bij hun aankomst in België kregen ze meteen het arrest van het Brugse hof van assisen overhandigd, waar ze in december 2011 bij verstek veroordeeld werden tot levenslange opsluiting voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell (44). De man werd op 23 mei 1996 afgemaakt met twee kogels in de duinbossen van De Haan.

Nieuw proces

Lacote en Van Acker waren op het moment van hun veroordeling al voorwaardelijk vrijgelaten en naar het buitenland vertrokken. Ze gingen in een ware hollywoodstijl door het leven. In 2008 werd Lacote door twee vermomde agenten bevrijd uit de gevangenis in Zuid-Afrika, waar hij vastzat op verdenking van zijn betrokkenheid bij de ontvoering van een zoon van een plaatselijke industrieel. Volgens de plaatselijke autoriteiten was één van de agenten hoogstwaarschijnlijk Hilde Van Acker. Het duivelskoppel ging zich vestigen in de buurt van Abidjan, in Ivoorkust. Eind november werden ze daar opgepakt door de plaatselijke politiediensten. Het Brugse gerecht vroeg meteen hun uitlevering.

Van Acker heeft borstkanker en hoopt zo snel mogelijk een nieuw proces te krijgen. Ze schreeuwt haar onschuld voor de moord immers uit. Aangezien ze in 2011 bij verstek veroordeeld werden, heeft het duivelskoppel de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen hun levenslange opsluiting. De nodige papieren werden intussen al voor beiden verstuurd. Dat bevestigt Kris Vincke, de advocaat van Hilde Van Acker. Alvorens er een nieuw proces kan komen, moet het verzet wel nog eerst ontvankelijk worden verklaard. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is niet helemaal duidelijk. Sinds een wetswijziging in december 2009 komt die bevoegdheid toe tot de KI in Gent, terwijl dat vooraf een taak was van het hof van assisen zelf. Lacote en Van Acker werden doorverwezen naar assisen op 8 september 2009, dus kort voor de gewijzigde wet.