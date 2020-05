Duivelskoppel krijgt nieuw assisenproces: KI verklaart verzet van Lacote en Van Acker ontvankelijk Siebe De Voogt

05 mei 2020

10u52 4 De Haan Hilde Van Acker (57) en Jean-Claude Lacote (53) krijgen een nieuw assisenproces. De KI verklaarde het verzet van Hilde Van Acker (57) en Jean-Claude Lacote (53) krijgen een nieuw assisenproces. De KI verklaarde het verzet van het duivelskoppel dinsdagmorgen ontvankelijk. Dat bevestigt de advocaat van Van Acker. “We zijn heel blij dat we nu niet langer tijd verliezen”, zegt Kris Vincke.

Het duivelskoppel krijgt een tweede assisenproces. Dat staat nu met zekerheid vast, nadat de KI in Gent het verzet van Jean-Claude Lacote (53) en Hilde Van Acker (57) dinsdagmorgen ontvankelijk verklaarde. Door een wetswijziging in december 2009 was het een tijdje onduidelijk of de KI, dan wel het hof van assisen, bevoegd was om over het verzet te oordelen. Dinsdagmorgen werd die twijfel van tafel geveegd en verklaarde KI zich wel degelijk bevoegd. Goed nieuws voor het duivelskoppel, want beiden schreeuwen nog steeds hun onschuld uit. “We zijn zeer zeker tevreden en blij dat we geen tijd meer verliezen", zegt Kris Vincke, de advocaat van Van Acker. “Het is nu wachten op een datum voor de preliminaire zitting alvorens het effectieve proces van start kan gaan. Die zitting zal sowieso pas in het najaar plaatsvinden, schat ik.”

Duinen De Haan

Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker kwamen op 19 februari aan in ons land, nadat ze eind november waren opgepakt in Ivoorkust. Bij hun aankomst in België kregen ze meteen het arrest van het Brugse hof van assisen overhandigd, waar ze in december 2011 bij verstek veroordeeld werden tot levenslange opsluiting voor de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell (44). De man werd op 23 mei 1996 afgemaakt met twee kogels in de duinbossen van De Haan.

Lacote en Van Acker waren op het moment van hun veroordeling al voorwaardelijk vrijgelaten en naar het buitenland vertrokken. Ze gingen in een ware hollywoodstijl door het leven. In 2008 werd Lacote door twee vermomde agenten bevrijd uit de gevangenis in Zuid-Afrika, waar hij vastzat op verdenking van zijn betrokkenheid bij de ontvoering van een zoon van een plaatselijke industrieel. Volgens de plaatselijke autoriteiten was één van de agenten hoogstwaarschijnlijk Hilde Van Acker. Het duivelskoppel ging zich vestigen in de buurt van Abidjan, in Ivoorkust. Eind november werden ze daar opgepakt door de plaatselijke politiediensten. Het Brugse gerecht vroeg meteen hun uitlevering.

Borstkanker

Van Acker heeft borstkanker en hoopte zo snel mogelijk een nieuw proces te krijgen. Ze schreeuwt haar onschuld voor de moord immers uit. Volgens haar advocaat is de situatie van Van Acker stabiel. “De onderzoeken voor haar kanker zijn volop aan de gang”, stelt meester Vincke. “Het is nu wachten op de resultaten. Naar omstandigheden gaat het goed met Hilde. We hopen dat het proces niet te lang meer uitblijft, maar in de huidige situatie is het ook voor ons koffiedik kijken.”