Dronken bestuurder (37) rijdt wagen in de prak: gewond, rijbewijs kwijt en bestuurlijk aangehouden Bart Boterman

29 oktober 2019

10u29 0 De Haan Een 37-jarige man uit De Haan reed zondagavond rond 18 uur zijn voertuig in de prak in de Dorpsstraat in Klemskerke, ter hoogte van de Polderstraat. De man werd bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap, werd naar het ziekenhuis overgebracht en zag zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken.

Volgens de politie Bredene/De Haan ging zijn Volkswagen Scirocco over de kop nadat die een paaltje en vervolgens enkele boompjes ramde. Er waren geen andere auto’s of weggebruikers betrokken. De Volkswagen kwam op de zijkant tot stilstand tegen een verlichtingspaal en de motorblok werd zelfs uit het motorcompartiment geslingerd. De wagen is total loss.

“De bestuurder, een 37-jarige inwoner van De Haan, raakte licht gewond en werd naar ziekenhuis overgebracht. Hij mocht het ziekenhuis verlaten na verzorging en legde positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en de man werd bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap”, duidt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. Hij mocht de cel verlaten na het uitslapen van zijn roes. Ongetwijfeld zal de man voor de politierechter moeten komen.