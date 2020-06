Drie transmigranten gered uit Noordzee nadat ze al dagenlang ronddobberden op kano: “Ze waren uitgeput, onderkoeld en het noorden kwijt” Bart Boterman & Mathias Mariën

29 juni 2020

14u55 1 De Haan Zo’n vijf mijl voor de kust van De Haan zijn maandagnamiddag drie transmigranten van een opblaasbare kano gered. De drie zouden vertrokken zijn ter hoogte van Calais en dobberden al drie dagen rond op zee. “Ze hebben veel geluk gehad. Deze tocht overzeese tocht had niet langer meer moeten duren of het was fataal afgelopen”, zegt Olivier Vogels, woordvoerder van de marine.

De Nederlandse mijnenjager Schiedam was bezig met een opdracht en merkte de kano met transmigranten op voor de kust van De Haan. Zelf kon de Schiedam niet ingrijpen, maar het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) werden verwittigd. Die stuurden op hun beurt de SPN09 van de scheepvaartpolitie, de R6 Orka van DAB Vloot en de Pollux van de marine uit om het drietal te redden. Het was de Pollux die de transmigranten uit zee plukte, met behulp van de zodiac.

Volgens Olivier Vogels, woordvoerder van de marine, waren de drie opvarenden er slecht aan toe. “De drie waren uitgeput, onderkoeld en het noorden kwijt. Ze zouden volgens hun verklaringen al drie dagen aan het ronddobberen zijn op zee. Met die omstandigheden in het achterhoofd, kan je eigenlijk stellen dat ze er nog relatief goed vanaf zijn gekomen. Want de Noordzee is op dit moment erg ruig. Deze overzeese tocht, nota bene met een gammele kano, had niet veel langer mogen deuren of dit liep slecht af. Ze hebben geluk gehad dat de Nederlandse mijnenjager Schiedam hen heeft opgemerkt”, zegt Vogels. De drie zijn aan land gebracht in Zeebrugge en overgebracht naar het ziekenhuis.

Peddelen naar het Verenigd Koninkrijk

Volgens onze informatie zou het om drie mensen uit Soedan gaan en probeerden ze vanuit Calais naar het Verenigd Koninkrijk te peddelen. De sterke stroming deed hen echter naar de verkeerde kant afdrijven. Na medische verzorging zullen ze grondig verhoord worden door de federale politie, om te achterhalen welke mensensmokkelaars het drietal op zee zette.

Tweede bootje met vluchtelingen in drie dagen tijd

“Het gaat om levensgevaarlijke feiten. Het kleine rubberbootje was helemaal niet aangepast om de mensen op de Noordzee te laten varen. De weersomstandigheden veroorzaakten een dermate grote golfslag dat de kans reëel was dat het bootje zou kapseizen en de mensen in het water zouden terechtkomen. Na de feiten van afgelopen zaterdag is het al de tweede maal op drie dagen tijd dat mensen voor onze Belgische kust moeten worden gered. Dankzij de Nederlandse marine en de samenwerking met onze reddingsdiensten, de Scheepvaartpolitie en Defensie kon een drama vermeden worden", laat het parket van Brugge nog weten.