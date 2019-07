Drie jongeren slachtoffer van zinloos geweld na fuif

op strand: “Ik weet amper wat er gebeurd is” Bart Boterman

28 juli 2019

16u28 50 De Haan Drie jongeren zijn zaterdagnacht het slachtoffer geworden van zinloos geweld in Wenduine. Ze werden zonder aanleiding langs achter aangevallen door zeven mannen. De politie is volop bezig met een onderzoek. Matthias Lucker (20) uit De Haan is een van de slachtoffers. Hij liep een gebroken tand en een ernstig gescheurde lip op. “Ik weet amper wat er gebeurd is”, getuigt hij.

Matthias was zaterdagnacht naar een private fuif van strandredders geweest op het strand in Wenduine, met een kleine honderd aanwezigen. Met twee vrienden vertrok hij daar rond 4.30 uur. “Ik was nog niet goed en wel vertrokken van de zeedijk, aan De Rotonde, toen ik plots een harde duw of stamp kreeg in mijn rug. Het enige wat ik nog weet, is dat ik vervolgens met mijn hoofd tegen een bloembak terechtkwam. Ik begon hevig te bloeden en er was een tand gebroken”, getuigt Matthias. Ook twee vrienden van hem werden aangevallen.

Gescheurde lip

“Zij hadden evenmin iets zien aankomen. Een vriend van me liep een blauw oog op, de andere had pijn aan het hoofd. Nadien rende het zevental weg. We hadden hen nog niet eerder gezien. Er was totaal geen aanleiding", aldus de student Global Business Management aan hogeschool VIVES in Brugge. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij de hulpdiensten belde. Hij had een grote scheur in zijn lip en werd er genaaid. Zijn vrienden dienden niet verzorgd te worden in het ziekenhuis.

Al amok op fuif

“Achteraf hebben we gehoord dat de aanvallers voordien al mensen hadden lastig gevallen op de fuif op het strand. Ze mochten niet binnen, want de toegang was enkel voor genodigden. We weten niet eens waarom ze ons viseerden. Het gaat om puur zinloos geweld”, aldus Matthias. Hij werd zaterdagmiddag verwacht op zijn werk als jobstudent in een restaurant in Wenduine, maar moest noodgedwongen afzeggen. De politie Bredene/De Haan is bezig met de feiten. De vader van Matthias kreeg naar eigen zeggen een bericht van de politie dat de daders geïdentificeerd zijn, maar dat kon de politie zondagavond niet bevestigen.