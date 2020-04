Drie bommen tot ontploffing gebracht op strand van Wenduine Mathias Mariën

09u56 7 De Haan Op het strand tussen Wenduine en Blankenberge zijn woensdagochtend drie bommen tot ontploffing gebracht.

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is al een tijdje bezig met een grote schoonmaak van onze stranden, specifiek gericht op explosieven. Met succes, want de voorbije zes maanden zijn er in De Haan alleen al meer dan 120 bommen en explosieven gevonden en tot ontploffing gebracht.