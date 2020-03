Draaide man gaskranen open om wraak te nemen op ex-vriendin? Siebe De Voogt

13 maart 2020

16u15 2 De Haan In een zaak rond een vreemd huurgeschil in Wenduine heeft de Brugse raadkamer vrijdagmorgen een man voorwaardelijk vrijgelaten. Hij wordt ervan verdacht om in een woning gaskranen te hebben opengedraaid om wraak te nemen op zijn ex-vriendin.

Volgens de verklaringen van de verdachte was hij in het verleden dakloos, maar veranderde dat toen hij enkele maanden geleden een relatie aanknoopte met de zaakvoerster van een immokantoor. De vrouw zou hem onderdak geboden hebben in een woning langs de Jokstraat in Wenduine.

Ontploffing mogelijk

Het huis was aan een opknapbeurt toe en de verdachte moest in ruil voor z'n verblijf naar eigen zeggen werken uitvoeren. Toen de relatie op de klippen liep, wilde de zaakvoerster van het immokantoor haar ex uit huis zetten. De man legde zich daar volgens het Brugse parket niet bij neer. Hij zou de gaskraan van enkele toestellen opengedraaid hebben, nadat hij eerder al dreigementen had geuit in een brief.

Na een plaatsbezoek stelde de brandweer effectief een ophoping van gas vast in het gebouw. Een gasontploffing behoorde dus zeker tot de mogelijkheden.

De ex van de eigenares werd opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. De man zou met psychische problemen kampen. Hij werd vrijdagmorgen voorwaardelijk vrijgelaten door de raadkamer. Zelf ontkent hij bewust de gaskranen te hebben opengedraaid.