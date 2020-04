Dominique is terug thuis nadat ze samen met vriendinnen vastzat in Laos. “Het was bang afwachten, maar solidariteit was groot” Leen Belpaeme

06 april 2020

17u39 0 De Haan Dominique Blaise is sinds vandaag terug thuis in Wenduine nadat ze tijdens haar vakantie Dominique Blaise is sinds vandaag terug thuis in Wenduine nadat ze tijdens haar vakantie in Laos vast kwam te zitten toen alle vluchten werden afgelast en de grenzen werden gesloten. Ze heeft er een lange reis opzitten, maar is opgelucht om terug thuis te zijn. “We willen de reis in november afmaken”, vertelt ze.

Het waren enkele bange weken voor Dominique uit Wenduine. Ze is maandag terug thuis gekomen na enkele weken in Laos. Op 13 maart vertrok ze met twee vriendinnen naar Laos. Er was toen nog geen negatief reisadvies, maar door het coronavirus sloeg de sfeer echter snel om. De vriendinnen wilden snel terug naar huis keren maar dat lukte niet meer. Na enkele weken van onzekerheid kwam er dan toch goed nieuws. “We hadden contact met de ambassade die ons liet weten dat ze probeerden om ons mee te krijgen op een vlucht naar Zurich. Ondertussen waren de Fransen en de Duitsers al vertrokken uit ons hotel. We moesten nog vijf dagen wachten. Ondertussen was ook daar een totale lockdown met militairen op straat. Alle restaurants waren gesloten en slechts enkele take-away zaken bleven open. We konden wel nog naar de supermarkt om eten te kopen”, blikt Dominique terug. Het waren enkele lange dagen. “Ook de ambassade was niet helemaal zeker of we zouden meekunnen op de vlucht. De onzekerheid was wel groot. We konden enkel afwachten. Er waren gelukkig nog andere toeristen om eens mee te praten en wat te kaarten. We mochten ook nog aan het zwembad zitten.”

Zondag mochten de drie vrouwen dan naar de luchthaven. “Het vliegtuig zal vol. De Zwitsers kregen voorrang en enkele Belgen konden niet meer mee. We hebben gelukkig wel hulp gekregen van de consul met al onze papieren. We zijn heel blij met de hulp die we gekregen hebben. Ook Pol Van Den Driessche heeft contact opgenomen met de ambassade in Thailand om ons te helpen. In Zurich stonden twee bussen klaar om in totaal 33 Belgen mee te nemen naar Brussel. Ik ben van daaruit nog met de trein en de tram naar huis gereisd. Het was een lange tocht, maar ik ben heel blij om terug thuis te zijn. Ik hou geen negatief gevoel over aan het land en de inwoners. De situatie zat gewoon tegen. We willen daarom, als alles tegen dan hopelijk terug genormaliseerd is, in november terug om de reis af te maken.” Nu gaat ze eerst twee weken in quarantaine. “Dat is niet zo erg. Er is genoeg te doen in huis om me bezig te houden.” Ze was alvast verrast over het solidariteitsgevoel onder Belgen. “Na het artikel in jullie krant kreeg ik heel wat berichten van mensen die ook familie hadden in Laos die hier vast zaten. Het deed deugd om zo'n solidariteit te voelen onder landgenoten.”