Dolfijn aangespoeld in De Haan: “Heel ongewoon. Pas derde exemplaar in 20 jaar” Bart Boterman

16 augustus 2019

13u03 1 De Haan Op het strand van De Haan is in de nacht van donderdag op vrijdag een gewone dolfijn aangespoeld. Een zeldzame stranding, volgens marien bioloog Jan Haelters. “Zijn naam doet iets anders vermoeden, maar de gewone dolfijn is niet zo ‘gewoon’. Het gaat pas om het derde gestrande exemplaar in ongeveer twintig jaar. Uitzonderlijk dus”, zegt de bioloog. Het dier was al in verre staat van ontbinding.

“Hier dier heeft een normale lengte van ongeveer 2,30 meter en was al weken dood voor de stranding. De doodsoorzaak is niet meer te achterhalen door de verre staat van ontbinding”, duidt bioloog Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Dat een gewone dolfijn of ‘delphinus delphis’ in België aanspoelt, is erg ongewoon. “In 2016 heb ik nog een gestorven gewone dolfijn opgehaald aan de Schelde in Bornem. Ook dat was erg uitzonderlijk. Daarvoor dateert de laatste stranding van 1998, op het strand van Heist. Toen ging het om een levend exemplaar, dat opnieuw in zee werd gezet. Hier dier spoelde later dood aan in Nederland”, aldus Haelters. Sinds het begin van de waarnemingen zijn er slechts een tiental strandingen geregistreerd.

“Gewone dolfijnen komen in Europa hoofdzakelijk voor aan de golf van Biskaje. Daar is veel heibel omtrent de bijvangst van gewone dolfijnen, tot 5.000 dode dieren per jaar. Af en toe worden ze wel eens opgemerkt in de Noordzee als er veel voedsel is, maar in principe is dit niet hun natuurlijke habitat. Dit gestrande exemplaar is wellicht in de Noordzee verzeild geraakt door de aanhoudende zuidwestenwind. Het heeft lang stevig gewaaid”, gaat Jan Haelters verder. Wetenschappelijk onderzoek zal er amper op gebeurden vanwege de verre staat van ontbinding. “Maar het kadaver is wel geschonken aan de Universiteit van Gent, omwille van het skelet. Het is de bedoeling om het skelet op te zetten in het Morfologisch Museum van de faculteit Dierengeneeskunde. Dit hadden ze nog niet in hun bezit”, besluit Haelters.

Tentoonstelling

Burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) ging zelf ook een kijkje nemen. “De stranding gebeurt uitgerekend op het ogenblik dat in gemeenschapshuis ’t Schelpestik de succesvolle tentoonstelling loopt over de verschillende zeezoogdieren die door de jaren heen aanspoelden in De Haan en Wenduine. Centraal daar staat Antonius, de vinvis die in oktober vorig jaar aanspoelde op het strand van de Vosseslag (De Haan). De tentoonstelling heeft al meer dan 10.500 bezoekers gelokt en loopt nog tot het einde van de maand.”