Dieven breken binnen in kantine van KSK Wenduine Mathias Mariën

20 december 2019

11u14 0 De Haan Dieven hebben woensdag ingebroken in de kantine van voetbalclub KSK Wenduine.

De daders forceerden de voordeur en konden zo de kantine betreden. Eenmaal binnen probeerden ze de geldlade te forceren. Dat lukt echter niet, al raakte de geldlade en het touchscreen van de kassa wel beschadigd. Mogelijk werden de dieven opgeschrikt door de sirene die in werking was getreden. Ze dropen af zonder buit. De politie is een onderzoek gestart naar de daders.