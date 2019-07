Dieven breken binnen in computerwinkel en stelen inhoud van de kassa Mathias Mariën

01 juli 2019

20u41 0 De Haan Dieven hebben zaterdagnacht ingebroken bij Compucenter langs de Wenduinesteenweg in De Haan. De daders braken de deuren open en gingen aan de haal met de inhoud van de kassa.

Opvallend: hoewel er heel wat computers en andere elektronica aanwezig zijn in de zaak, lieten ze dat allemaal onaangeroerd achter. Het was de dieven dus wellicht om cash geld te doen. Eerder die nacht probeerden ze al zonder succes binnen te breken bij twee andere handelszaken. De bewakingscamera van de computerwinkel registreerde de diefstal. Daarop is te zien dat er twee daders waren. Na een halve minuut ging het alarm af en gingen ze lopen met 400 euro. De politie is een onderzoek gestart. De winkel kon gelukkig wel gewoon terug openen.