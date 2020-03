Dief die lockers van zwembaden open brak veroordeeld tot 1 jaar cel Bart Boterman

17 maart 2020

13u54 0 De Haan Een Armeniër (31) is tot 1 jaar effectieve celstraf veroordeeld voor een hele reeks inbraken in lockers van openbare zwembaden. De man sloeg in september en oktober vorig jaar toe in Plopsaqua in De Panne, maar ging in die periode ook meermaals langs in Sunparks in De Haan en de stedelijke zwembaden van Oostende, Menen en Sint-Pieters-Woluwe. De man werd veroordeeld voor 12 feiten. Er waren tientallen slachtoffers.

Het was in Plopsaqua dat Armeniër Roman S. op heterdaad werd betrapt, bij zijn tweede reeks inbraken in de lockers. Dankzij camerabeelden en telefonieonderzoek konden de speurders achterhalen in welke zwembaden de man nog had toegeslagen. En dat was een stevig lijstje. Ook in Oostburg en Grand-Synthe kregen ze de dief over de vloer, al worden die processen respectievelijk in Nederland en Frankrijk gevoerd. “Na 3,5 maand in de cel beseft mijn cliënt dat justitie zwaar tilt aan inbraak en diefstal. Hij heeft spijt van zijn daden. Ik vraag u om de gevorderde celstraf met uitstel uit te spreken. Zo kan die man voor zijn gezin zorgen. Zijn vriendin is hoogzwanger. Ze wonen hier in Veurne”, pleitte advocaat Thomas Gillis op het proces. Toch besloot de rechter er niet op in te gaan en dader Roman S. effectief te veroordelen. Plopsa NV en een vrouw die haar ring was gestolen, stelden zich burgerlijke partij en kregen een schadevergoeding.