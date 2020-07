Deze zomer dan toch geen militaire oefeningen op strand en in duinbossen van De Haan: “We willen wandelaars niet afschrikken” Bart Boterman

05 juli 2020

13u53 0 De Haan Deze zomer vinden in tegenstelling tot andere jaren geen militaire oefeningen plaats op het strand, de duinen en duinbossen in De Haan. Dat is beslist na overleg tussen burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) en Defensie.

Zowat jaarlijks vinden in De Haan militaire oefeningen plaats op het strand en in de duinbossen. Dat komt omdat er op grondgebied Vlissegem, bij de Zwarte Kiezel, het verlaten militair domein Radstabe ligt. De militairen gebruiken het domein wel nog als uitvalsbasis bij oefeningen. “Vorig jaar zaaiden de oefeningen heel wat ongerustheid bij argeloze wandelaars. Tussen 21 en 24 juli plande Defensie opnieuw oefeningen van de Special Forces in De Haan. Die oefeningen hadden al enkele maanden gelden moeten plaatsvinden, maar werden uitgesteld door de COVID 19-crisis", zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Hij vond het echter geen goed idee om die oefeningen te laten plaatsvinden tijdens het toeristische hoogseizoen, dat zo al gebukt gaat onder de coronamaatregelen. “Na overleg met de militaire overheid is ons laten weten dat er begrip is voor onze argumenten. Ze zullen de oefeningen uitstellen tot na de zomer. Inwoners en gasten hoeven zich dus geen zorgen te maken om opgeschrikt te worden door gecamoufleerde en zwaarbewapende militairen in de Haanse bossen", besluit Vandaele.