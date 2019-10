De Haan zoekt uitbater voor eerste museum. En dat moet een... bakker worden Leen Belpaeme

14 oktober 2019

13u24 0 De Haan De gemeente De Haan zoekt een bijzondere uitbater voor het nieuwe museum dat in de molenaarswoning naast de Hubertmolen komt. Ze wil hiervoor een beroep doen op een bakker. “Zo kunnen we besparen op personeel en kunnen we het verhaal van de molen koppelen aan de ambachtelijke producten van de bakker”, zegt schepen Marleen De Soete. De opening is in mei 2020.

De Haan - dat momenteel nog geen museum heeft - kocht het Molenaarshuys in Wenduine al in de vorige legislatuur, zodat de kustgemeente ook bij slecht weer binnen een activiteit kan aanbieden. Ze ging op zoek naar een ideale invulling ervoor. De woning is niet zo heel groot, waardoor de mogelijkheden beperkt waren.

Virtual reality

“We zijn daardoor uitgekomen bij virtual reality om het verhaal van de molen en het graan vorm te geven. Met vijf VR-brillen zullen de bezoekers meer kunnen ontdekken over het leven van de molenaar en het verleden van de molen. De firma Alphavision is momenteel volop bezig met de ontwikkeling van de virtual reality”, zegt schepen Marleen De Soete (Vooruit!).

De gemeente moest wel nog op zoek naar een haalbare uitbating voor het museum. Gemeentepersoneel hiervoor inzetten, zou immers al snel veel geld kosten. De gemeenteraad heeft nu een openbare aanbesteding goedgekeurd, waarmee op zoek gegaan wordt naar een bakker die het museum ook wil uitbaten.

We lanceren een oproep naar warme bakkers die in de molenaarswoning hun producten willen verkopen én ook het museum uitbaten. In ruil krijgen ze de inkomsten uit de ticketverkoop Schepen Marleen De Soete (Vooruit!)

“We hebben alternatieven onderzocht en ons laten inspireren door brouwerijen die een museum koppelen aan hun zaak. We lanceren nu een oproep naar warme bakkers die in de molenaarswoning hun producten willen verkopen én ook het museum uitbaten. In ruil krijgen ze de inkomsten uit de ticketverkoop”, zegt schepen Marleen De Soete. Uiteindelijk zal één gegadigde aan het langste eind trekken.

Enig nadeel: de bakker moet wel ook een andere ruimte hebben waar de broden en dergelijke meer gebakken worden. De gemeente is evenwel overtuigd dat er kandidaten zullen zijn. “Er is bovendien nog maar één warme bakker in Wenduine. Een tweede zou dus zeker welkom zijn.”

6.000 euro per jaar

De minimale instelprijs voor de concessie is 6.000 euro per jaar en de bakkerij (en het museum) moeten zeker open zijn van het eerste weekend van de paasvakantie tot eind september en alle schoolvakanties. De gemeente wil dat het Molenaarshuys tegen mei 2020 opent. “Tegen dan zullen ook de wieken van de Hubertmolen teruggeplaatst worden”, aldus De Soete.

In de gemeenteraad had oppositiepartij enkele vragen bij de openbare aanbesteding. “Waarom moet iemand daar brood verkopen? Nu, je zal wel iemand op het oog hebben die geïnteresseerd is, anders zou je niet met dit dossier naar de gemeenteraad komen”, merkte Peter Breemersch (Bewust) op.