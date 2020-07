De Haan wordt geconfronteerd met ‘coronavandalisme’ Mathias Mariën

20 juli 2020

10u42 0 De Haan In De Haan worden ze de voorbije weken geconfronteerd met ‘coronavandalisme’. Verschillende waarschuwingsborden werden al vernield en mobiele toiletten werden besmeurd.

De gemeente moest al tal van bordjes die mensen aanmoedigen om afstand te houden vervangen. De gemeente plaatste in het kader van COVID-19 ook extra mobiele WC’s op plaatsen waar anders geen sanitair aanwezig is. In de zone Harendijke werd de mobiele unit al omvergeduwd, en vanbinnen volledig besmeurd met uitwerpselen. De burgemeester reageert verontwaardigd en stelt niet te begrijpen wat de vandalen willen bereiken. Het politietoezicht wordt verhoogd, onder andere met nachtvluchten van de drone van de politiezone Bredene-De Haan. Twee mogelijke daders werden al opgepakt.