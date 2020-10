De Haan wil eigen brandweerpost behouden en overweegt daarvoor een nieuwe meer centraal gelegen kazerne Leen Belpaeme

12 oktober 2020

10u30 0 De Haan Het is al een tijdje onzeker of de brandweerpost in Wenduine kan blijven bestaan. De Haan zou nu toch een eigen brandweerkazerne kunnen behouden, maar dan op een meer centrale locatie in de gemeente. “We zullen nog flink moeten onderhandelen en nog vele problemen moeten oplossen, maar we moeten absoluut vermijden dat onze gemeente geen brandweerpost meer zou hebben.”

De brandweer werd enkele jaren geleden hervormd. De brandweer van Wenduine werd toen onderdeel van de veel ruimere Hulpverleningszone 1, die zich uitstrekt van Knokke-Heist, over Brugge tot Oostende. “Van meet af aan was het duidelijk dat het behoud van de post Wenduine onzeker was. Kern van het probleem is dat de post Wenduine te dicht bij de post Blankenberge ligt, wat niet goed is voor de spreiding. Slechts 60 procent van de huizen in de gemeente wordt binnen de voorgeschreven tijd geholpen. Dat is het op één na slechtste resultaat van alle gemeenten. De kazerne beantwoordt ook niet meer aan de normen en het aantal vrijwillige brandweermannen is in Wenduine het sterkst afgenomen van alle posten in de zone”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe

Eigen ambulance

Enige tijd geleden besliste de Zoneraad dat er een aantal posten moet verdwijnen of op een andere plaats ingeplant moet worden. Ook de grote posten van Brugge en Oostende moeten naar een nieuwe locatie. De post Wenduine dreigde te verdwijnen, zodat De Haan geen eigen brandweer meer zou hebben. Dat wil De Haan vermijden. “Als onze brandweer niet in Wenduine zou kunnen blijven, zou dat natuurlijk doodjammer zijn. Het korps is daar historisch verankerd en vormt de trots van de Wenduinenaren. Maar we moeten absoluut vermijden dat onze gemeente geen brandweerpost meer zou hebben. Als dat onvermijdelijk is, moeten we dan een andere, meer centrale locatie zoeken in De Haan centrum of Vosseslag. De post in De Haan zou dan ook een ambulance krijgen. Nu heeft Wenduine geen ambulance omdat Blankenberge te dichtbij is. Er zouden door de zone ook enkele beroepsbrandweerlieden ter beschikking worden gesteld van de gemeente De Haan om de vrijwilligers te versterken”, laat Vandaele nog weten.

Knokke-Heist bouwt een nieuwe brandweerkazerne op eigen kosten, maar het nieuwe brandweergebouw van De Haan zou bekostigd worden door de zone volgens Vandaele op voorwaarde dat de gemeente De Haan de grond ter beschikking stelt. “We zullen nog flink moeten onderhandelen en nog vele problemen moeten oplossen, maar het schepencollege is vastberaden om dat dossier tot een goed einde te brengen. Maar alvorens we gelijk welke beslissing nemen, willen we eerst de gedetailleerde rapporten krijgen waaruit bijvoorbeeld blijkt dat onze brandweer in 40 procent van de gevallen niet op tijd komt. Wij willen er absoluut zeker van zijn dat de cijfers waarop de Zone zich baseert, kloppen.”