De Haan wijst concessie Molenaarshuys toe aan jonge bakker Leen Belpaeme

10 april 2020

In de vorige legislatuur kocht de gemeente De Haan het Molenaarshuys in Wenduine aan en bekwam belangrijke toeristische impuls – en erfgoedsubsidies voor de renovatie en inrichting van dit belangrijk cultureel erfgoedpand.

De renovatiewerken in het Molenaarshuys zijn al in februari gestart en zouden eind mei klaar moeten zijn. Ook de ontwikkeling van de unieke virtual reality beleving door het Brugse bedrijf AlfaVision is zo goed als af. Na een openbare aanbesteding werd gisteren de overeenkomst getekend met de bvba Petris die er de komende 9 jaar artisanale bak-, brood- en patisserieproducten te koop zal aanbieden in de sfeer van de Provence. De uitbater moet zelf brood bakken, maar ook de uitbating van het museum op zich nemen. Er was maar één kandidaat die deze taak op zich wilde nemen. De bvba Petris tekende in en kreeg de concessie toegewezen voor een jaarlijkse concessievergoeding van 7.000 euro die ze moeten betalen aan de gemeente. Het familiebedrijf bvba Petris wordt gerund door de 19- jarige bakker Tristan Liekens en zijn vader Peter Liekens die het gelijkvloers van hun woning hebben ingericht als een vergund bakkersatelier. Moeder is etalagiste van opleiding en zal de inrichting voor haar rekening nemen. “De werken aan het Molenaarshuys zullen door COVID – 19 dus quasi geen vertraging oplopen en we streven ernaar om dit project nog te kunnen openen bij aanvang van het zomerseizoen”, zegt schepen van Toerisme en Lokale economie Marleen De Soete ( Vooruit ! )