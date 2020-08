De Haan vreest overrompeling nu buren deuren sluiten: “Wij zijn niet de dweil van de Oostkust” Leen Belpaeme

09 augustus 2020

08u34 16 De Haan Burgemeester Wilfried Vandaele is not amused met de beslissingen van buurgemeenten Knokke-Heist en Blankenberge om dagtoeristen te weren. Hij vreest immers een overrompeling, terwijl de kustgemeente de voorbije dagen vaak als eerste geel kleurde op de kustbarometer.



“Wij zijn niet van plan om de dweil te worden van de Oostkust en alle blubber op de soppen die onze buurgemeenten in onze richting vegen”, zegt Vandaele. De Haan had het zaterdag al moeilijk om zijn 12 badzones veilig te houden en moest er omstreeks 16 uur zelfs één sluiten op de Vosseslag omdat er te veel volk was en de badgasten zich ongedisciplineerd gedroegen. In de naastgelegen zone moest de politie ook optreden omdat een groep jongeren de strandstewards uitdaagden. “Wij hebben ons eigen telsysteem en weten perfect wanneer een bepaalde zone “vol” zit. Dan sluiten we die zone af en sturen we mensen door naar andere zones op ons grondgebied. Dat is een hele opgave, want wij hebben met 12 km het langste strand van de hele Vlaamse kust. Vandaag al merkten we dat er buitengewoon veel Noord-Fransen en mensen uit het Brusselse bij ons te gast waren. Dat is vreemd, want dat is niet ons normale publiek”.

Alarmbellen

Dat andere kustgemeenten nu de deuren dichtgooien voor dagjestoeristen, doet in De Haan alle alarmbellen afgaan. In de loop van de avond werd er dan ook al kort overlegd tussen de burgemeester en de ordediensten, en vandaag wil burgemeester Vandaele nog overleg met de buurgemeenten, waarna knopen doorgehakt zullen worden. “In de vooravond stuurden wij 21 politieagenten van onze zone naar Blankenberge om daar de rellen te helpen bedwingen. Maar zondag gaan wij in de eerste plaats onze eigen problemen oplossen. Wij weten perfect hoeveel mensen er op onze stranden kunnen om het veilig te houden. Als de maximale capaciteit bereikt is, sluiten wij de zones af. Als we bovendien zien dat ons grondgebied “verzadigd is”, sluiten ook wij de toegangswegen af zoals de afrit Jabbeke van de autostrade. Dat scenario ligt al klaar van voor het zomerseizoen, het is maar een kleine inspanning om dat ook uit te voeren. Wij gaan echt de problemen van onze buurgemeenten niet bij ons importeren. Als dat dreigt te gebeuren, gaat ook bij ons de poort dicht”.