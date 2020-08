De Haan versoepelt regels: mondmasker niet meer verplicht op hele grondgebied Leen Belpaeme

25 augustus 2020

12u53 0 De Haan Vanaf morgen, woensdag 26 augustus, worden de regels rond het dragen van een mondmasker in De Haan versoepeld. Die werden de voorbije weken vrij goed nageleefd en dat werpt z'n vruchten af. De politie schreef de voorbije zomer slechts acht boetes uit.

Het werd deze zomer vaak erg druk in het centrum van De Haan. De druktebarometer kleurde regelmatig geel of oranje. “Het was ongewoon druk bij ons. Tegelijk wisten wij dat er met Covid-19-besmette mensen op ons grondgebied waren, terwijl wij volgens de officiële statistieken op dat ogenblik geen besmettingen hadden. Dat kwam onder meer omdat tweedeverblijvers die besmet geraken, niet bij ons worden geteld, maar in de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. Daarom hadden we beslist om een algemene mondmaskerplicht in te voeren”, blikt burgemeester Wilfried Vandaele terug. Ook andere kustgemeenten deden dat. De verplichting gold voor het ganse grondgebied omdat dit een duidelijke regeling was. “Maar tegelijk spraken we af met de politie dat zij hier verstandig mee om zou gaan. Mensen werden dus niet beboet als ze geen masker droegen op een plaats waar het niet druk was. In De Haan werden amper acht boetes uitgeschreven. Ter vergelijking: in Blankenberge zijn er dat 950. Bij ons bleef het doorgaans bij een verwittiging. Alleen als mensen echt tegendraads waren, volgde een proces-verbaal”, zegt Vandaele.

Versoepeling

De maatregel wordt nu versoepeld. “Vanaf morgen, 26 augustus, is een mondmasker enkel verplicht op de dijken, de hellingen en de trappen naar het strand, in de winkelstraten, op parkings (ook bij supermarkten en campings), in winkels, in restaurants en cafés tot je neerzit, en op markten, evenementen en kermissen. Ook in openbare gebouwen en op het openbaar vervoer. We vragen dat mensen hoe dan ook altijd een mondmasker bij hebben, en het opzetten als ze andere mensen tegenkomen. Ook op een wandelpad in het bos kan het immers bij momenten druk zijn”.