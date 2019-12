De Haan test in 2020 ondergrondse bedrijfsafvalcontainers onder Leopoldplein Leen Belpaeme

30 december 2019

13u44 0 De Haan Bedrijven van De Haan die de hoeveelheidslimiet overschrijden en die meer dan 3 groene bedrijfsafvalzakken per 14 dagen gebruiken moeten vanaf 2020 op zoek gaan naar een andere oplossing.

Zij moeten voortaan kiezen of ze een contract afsluiten met een bij OVAM geregistreerde private afvalinzamelaar of een beroep doen op de gemeentelijke ondergrondse bedrijfsafvalcontainers die in de toekomst nog worden uitgebreid. Op het Leopoldplein van De Haan werden al 2 ondergrondse bedrijfsafvalcontainers geïnstalleerd, waaronder één specifiek voor papier en karton, die binnenkort operationeel zullen zijn via een badgesysteem. Het bedrijfsafval zal daarbij volgens het gedeponeerde gewicht rechtstreeks aan het bedrijf worden gefactureerd. “Deze containers zullen in 2020 als proefproject fungeren en in eerste instantie enkel gebruikt kunnen worden door de bedrijven rond het Leopoldplein, Zeedijk-De Haan en aanpalende omgeving”, zegt schepen van afval Marleen De Soete ( Vooruit ) De gemeente De Haan zal, van zodra het badge – en facturatiesysteem actief is, ook een informatievergadering houden. Er is in 2020 wel een overgangsperiode zodat bedrijven de groene bedrijfsafvalzakken nog kunnen gebruiken tot en met einde voorraad.