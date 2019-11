De Haan test bladkorven uit op vraag van inwoners Leen Belpaeme

14 november 2019

15u50 0 De Haan De Haan zal deze herfst bladkorven plaatsen in de gemeente. Het gemeentebestuur gaat hiermee in op de vraag van bewoners tijdens de inspraakvergaderingen dit voorjaar.

Sommige gemeenten plaatsen al jaren bladkorven in het straatbeeld. In de herfst kunnen mensen er de bladeren in kwijt. Op de inspraakvergaderingen in de verschillende Haanse deelgemeenten dit voorjaar vroeg een aantal inwoners of ook De Haan zo’n korven wou plaatsen. Daar bestond bij het gemeentebestuur enige aarzeling voor omdat sommige gemeenten er zich over beklagen dat mensen niet alleen afgevallen bladeren, maar ook ander afval in de korven gooien. En dat ze er ook het tuinafval van hun eigen tuin in deponeren, wat niet de bedoeling is. “Wie de inspanning doet om de bladeren op het openbaar domein voor zijn of haar deur op te ruimen, vindt het soms van het goede teveel als ze daar dan ook nog eens zelf groenzakken voor moeten kopen. Voor die mensen zijn de bladkorven bedoeld. Wij willen eens uitproberen of het systeem werkt”, zegt schepen Mathieu Delbarge.

De bladkorven blijven staan tot het einde van de herfst. “Op basis van die proef kunnen we dan beslissen of we de proef volgend jaar herhalen en uitbreiden, dan wel of we ermee stoppen”, vult schepen Christine Beirens aan. De korven staan opgesteld op de hoek van de Waterkasteellaan en de Velasquezlaan (1), in de Rembrandtlaan (2), in de Rubenslaan (5), Ringlaan - Zuid (3) en Ringlaan - Noord (3)