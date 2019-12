De Haan stimuleert lokaal shoppen tijdens eindejaarsperiode Leen Belpaeme

09 december 2019

11u48 3 De Haan De handelaarsverenigingen Haandelaars en Actief Wenduine organiseren dit jaar een gezamenlijke eindejaarsactie in samenwerking met de gemeente De Haan en de uitbaters van de ijspistes in De Haan en Wenduine.

Wie lokaal gaat shoppen tussen 13 december en 4 januari bij 7 verschillende deelnemende handelaars uit De Haan - Wenduine, kan 7 verschillende stempels verzamelen. Heb je een volledige kaart, dan kan je die afgeven bij de ijspistes in De Haan en/of Wenduine en maak kans op een gratis schaatsbeurt. Dezelfde volledig afgestempelde kaart kunt U vervolgens deponeren in één van de verzamelboxen in de chalets aan de ijspistes of in de toerismekantoren De Haan – Wenduine waarbij U nogmaals kans maakt op een hoofdprijs van 500 euro in gemeentelijke geschenkbonnen, een tweede prijs voor 250 euro in gemeentelijke geschenkbonnen en 70 gemeentelijke geschenkbonnen, allen geschonken door de gemeente De Haan. U herkent de deelnemende handelaars aan een sticker op hun uitstalraam.

“Deze nieuwe eindejaarsactie moet de extra stimulans zijn om tijdens de kerstperiode vooral lokaal te gaan aankopen en besteden. De wedstrijd ‘mooiste kerstetalage’, de prachtige, nieuwe kerstverlichting en nieuwe eco – ijspistes met winterchalets zorgen dan weer voor de juiste sfeer en gezelligheid”, zegt de schepen van lokale economie Marleen De Soete ( Vooruit ) De winnaars van de gemeentelijke geschenkbonnen worden op 5 januari getrokken op de ijspiste van De Haan en zullen met een schrijven en/of e-mail op de hoogte worden gebracht.