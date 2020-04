De Haan sluit beheersovereenkomst

met heemkring Leen Belpaeme

30 april 2020

17u50 0 De Haan De gemeenteraad van De Haan keurde de beheersovereenkomst tussen de gemeente en de heemkring ‘Tussen Noordee en Noordzee’ unaniem goed. De heemkring neemt enkele taken op zich en krijgt in ruil onderdak en werkingsmiddelen.

In de overeenkomst verbindt de heemkring zich er onder meer toe een aantal werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de gemeente zoals tentoonstellingen organiseren en meewerken aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband Kusterfgoed. De heemkring verbindt er zich ook toe dat elk stuk dat in de collectie wordt opgenomen, gedigitaliseerd en geïnventariseerd wordt, en automatisch eigendom wordt van de gemeente.

In ruil daarvoor krijgt de heemkring van de gemeente onderdak en werkingsmiddelen. De heemkring werkt vanuit de pastorie van Klemskerke, daar is ook hun archief ondergebracht. “Op die manier verankeren we de werking van de heemkring. Die groep van gedreven vrijwilligers krijgt nu een professioneel kader”, zegt schepen van Cultuur en Roerend Erfgoed Rudi Cattrysse. “De heemkring voert een aantal taken uit die wij anders door ons gemeentepersoneel moeten laten doen. Belangrijk, ook voor inwoners die documenten of voorwerpen schenken aan de heemkring, is dat die voortaan automatisch eigendom worden van de gemeente. Daardoor hebben ze meteen ook de garantie dat die voor de toekomst bewaard en toegankelijk zullen blijven.”