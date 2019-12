De Haan past tarief tweede verblijf dan toch aan. Iedereen betaalt voortaan 550 euro Leen Belpaeme

21 december 2019

16u00 7 De Haan Kustgemeente De Haan past dan toch de belasting voor tweede verblijven aan. Tot nog toe moesten eigenaars van een tweede verblijf een tarief betalen naargelang de zone waarin ze zich bevonden. Wie het dichtst bij de kustlijn zat betaalde 650 euro, in de tweede zone betaalde je 500 euro en ten slotte 420 euro voor het verste deel. De rechtbank oordeelde al dat dit in strijd was met het gelijkheidsbeginsel, maar hierover loopt nog een rechtszaak. Het nieuwe gemeentebestuur wil echter niet wachten op de uitspraak en rekent voortaan voor iedereen 550 euro aan.

Enkele jaren geleden trokken enkele tweede verblijvers naar de rechtbank om de tarieven aan te vechten. Ze kregen gelijk omdat de rechtbank oordeelde dat het verschil te weinig gemotiveerd werd. Die motivatie werd ondertussen aangepast en een uitspraak moet nog volgen. Ondertussen betaalde de gemeente wel al 100.000 euro aan advocatenkosten en moesten ze al 60.000 euro inkomsten uit de taks terugbetalen. Het nieuwe gemeentebestuur wil het risico dan ook niet langer lopen en zal het tarief veranderen. “De kans dat de regeling opnieuw onderuit wordt gehaald, is groot”, meent burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA). “Alle andere kustgemeenten hebben intussen een ander systeem. Ofwel werken ze met een vast tarief voor alle tweede verblijven, waar ze ook liggen en hoe groot ze ook zijn. In Oostende en Zeebrugge betaal je 1000 euro, in Blankenberge 950 euro, Bredene rekent 866 euro aan en Knokke-Heist 750 euro. Andere kustgemeenten werken met oppervlakte. In dat geval zijn er twee tarieven, een onder de 40 of 45 m² en een erboven. De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke. Werken op die manier.”

De Haan heeft beide systemen tegen elkaar afgewogen. “Werken met oppervlakte is een groot werk voor onze ambtenaren. Je moet de oppervlakten van alle tweede verblijven in één keer in kaart brengen. En in sommige gevallen zal wie een luxueus appartement heeft van 39m2 op de dijk dat altijd verhuurd is, dus minder betalen dan iemand met een afgeleefd appartementje van 41m2 op de Vosseslag, dat maar 5 keer per jaar wordt verhuurd”, zegt Vandaele.

De Haan koos daarom voor een vast tarief. “Het meest voor de hand liggende zou zijn om naar het hoogste tarief te gaan, gezien de tarieven in andere kustgemeenten. We doen dat echter niet omdat de laagste tarieven anders te sterk zouden stijgen. We hebben gekozen voor de middenweg en leggen het tarief op 550 euro. De eigenaars met een pand op de zeedijk zullen dus minder moeten betalen. We blijven de goedkoopste aan de kust. Enkel Middelkerke vraagt minder voor appartementen die kleiner zijn dan 40 m².”

Oud-burgemeester Peter Breemersch (Bewust) vond het jammer dat de uitspraak van de rechtbank niet werd afgewacht. Ook andere raadsleden merkten op dat eigenaars die op de zeedijk een tweede verblijf hebben meer huuropbrengst hebben dan iemand met een appartement op de Vosseslag.