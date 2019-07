De Haan koopt mobiele fietsenstalling: “En nu iedereen met de fiets naar onze evenementen” Leen Belpaeme

08 juli 2019

13u02 0 De Haan Het gemeentebestuur van De Haan heeft dertig tijdelijke fietsenstallingen aangekocht, goed voor 180 fietsen. Ze werden afgelopen weekend voor de eerste maal ingezet tijdens de Reuzenfeesten.

De bedoeling is om bij elke activiteit de stallingen zo dicht mogelijk bij de evenementenzone te zetten. De plaats van de fietsparking wordt met opvallende borden aangeduid. “Tijdelijke fietsstallingen moeten helpen om grote evenementen duurzaam bereikbaar te maken. Ook laten ze toe om het stallen van fietsen ordelijk te organiseren en kan je fietsdiefstallen verminderen”, zegt schepen Mathieu Delbarge. De gemeente wil meer inzetten op fietsen. “De fiets moet een meer prominente plaats innemen in het verkeer in onze kustgemeente”, aldus schepen Marleen De Soete. De fietsstallingen zijn een realisatie binnen het burgemeestersconvenant en werden aangekocht met de subsidie ‘projectoproep fietsgerelateerde zaken’ in het kader van het klimaatfonds.