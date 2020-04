De Haan koopt 65.000 mondmaskers aan Leen Belpaeme

24 april 2020

17u28 0 De Haan Op voorstel van de meerderheidspartijen Open & N-VA en Vooruit! keurde de gemeenteraad van De Haan gisteren bij hoogdringendheid de aankoop goed van 65.000 chirurgische maskers.

Elke inwoner boven 12 jaar zal in de eerste helft van mei een set van 5 maskers in de bus krijgen. De maskers worden maandag of dinsdag geleverd, maar moeten nog herverpakt worden, geadresseerd en thuis bezorgd bij de mensen. Meerderheid en oppositie keurden deze aankoop unaniem goed. Intussen vulde de gemeente ook haar strategische voorraad ontsmettingsmiddel, gezichtsbeschermers en overals aan. “Die hadden we intussen uitgedeeld aan de zorginstellingen”, aldus Wilfried Vandaele. Intussen worden ook vrijwilligers aan het werk gezet om stoffen maskers te maken. “Het is de bedoeling dat al wie dat wil op termijn ook een stoffen masker kan krijgen. In een eerste fase de scholen, zorginstellingen, ambtenaren van de gemeente enz. De chirurgische mondmaskers zijn maar beperkt bruikbaar en dan moeten ze weggegooid worden. Voor particulieren kunnen ze wel hergebruikt worden. Je kan bijvoorbeeld buitengaan en je masker in een enveloppe met nummer 1 steken. Als je dan weer buiten gaat neem je een volgend masker die je dan bij terugkeer in een volgende enveloppe stopt enzoverder. Je kan daar wel enkele weken mee verder, maar niet oneindig. De markt zal hier volgens mij wel op springen, maar om het duurzaam te houden zouden er voldoende stoffen maskers moeten zijn. Als je die aandoet moet je die wel na gebruik op 90 graden wassen en strijken en dan kan je ze opnieuw gebruiken. We zullen duidelijk instructies meesturen met de mondmaskers omdat een correct gebruik heel belangrijk is”, duidt Wilfried Vandaele.