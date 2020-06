De Haan keurt coronabon goed: “Je betaalt 25 euro, en krijgt een bon ter waarde van 50 euro” Leen Belpaeme

30 juni 2020

09u38 8 De Haan De gemeenteraad van De Haan heeft de coronabon goedgekeurd. Daarmee krijgt elk gezin een voucher, waarmee het eenmalig 25 euro kan betalen voor de coronabon die een waarde heeft van 50 euro. De bon kan ingewisseld worden bij alle lokale handelaars die zich ervoor opgeven. David Pieters van Bewust had een eigen voorstel ingediend omdat zijn partij enkele opmerkingen had over het systeem van de meerderheid. Hier werd uiteindelijk niet over gestemd.

De Haan keurde al een korting van 25 procent goed op concessies, op de belasting van kamerverhuur, op de belasting sociaal toerisme en een korting van 20 procent op abonnementen markten. De Burgemeester besliste ook om de terrassen, waar mogelijk, extra ruimte te geven. Elke horecazaak die hiervoor in aanmerking kwam kreeg een persoonlijk voorstel over welke uitbreiding mogelijk was. In de gemeenteraad van juni werd dan de coronabon goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid.

“Elk gezin in De Haan krijgt een voucher ter waarde van 25 euro. Met deze voucher kan elk gezin bij de toeristische infokantoren en de dienst lokale economie mits contante betaling van 25 euro tijdens de periode van 15 juli tot en met 31 augustus de voucher inruilen voor een coronabon ter waarde van 50 euro. Met andere woorden, indien het gezin zelf 25 euro betaalt, krijgt het een coronabon van 50 euro vrij te besteden bij de deelnemende lokale handelaars”, vertelt schepen Marleen De Soete (Vooruit!).

De coronabon bevat 5 afscheurstroken ter waarde van 10 euro en is geldig tot eind dit jaar. Door de afscheurstroken kan de bon ook gebruikt worden voor kleine aankopen. Lokale handelaars die wensen deel te nemen aan deze actie dienen hun gratis deelname aan de Dienst Lokale Economie te laten weten tegen uiterlijk 30 juni.

We hebben keuzes moeten maken. Aan elke ondernemer 750 euro geven is moeilijk. Voor sommige is het niet nodig en voor andere is het een peulenschil en waar stop je dan? Wat is een ondernemer? Burgemeester Wilfried Vandaele

Oppositie wil 750 euro voor elke ondernemer

De oppositie stemde tegen het voorstel. “Het opzet op zich is niet slecht, maar heel wat mensen in onze gemeente zullen daar niet op in gaan, ze zullen die 25 euro niet hebben om 25 euro te kunnen krijgen. Voor mensen in armoede blijft 25 euro veel geld”, zeiden Peter Breemersch en Isabelle Vincke (Bewust). Andere raadsleden vinden het dan weer jammer dat alle handelaars kunnen inschrijven. “Sommige handelaars hebben verdiend aan deze crisis. Het is jammer dat er geen onderscheid gemaakt wordt”, vindt Rudy Claus (Bewust)

Volgens Marleen De Soete is er gekozen voor een positief verhaal waarbij zowel de inwoners als handelaars gesteund worden. “We willen geen discussie met handelaars die worden uitgesloten. Daarom mogen alle handelaars in de gemeente de bon innen.” Ook burgemeester Wilfried Vandaele verdedigde de bon. “Het voordeel is dat de gemeente een bedrag investeert, maar dit bedrag wordt verdubbeld door inspanningen van de inwoners zelf.”

Eigen voorstel

David Pieters van Bewust had een eigen voorstel ingediend, maar er werd uiteindelijk niet over gestemd. “Als oppositie wilden we zelf ook een bijdrage leveren. We zijn begonnen om aan elke ondernemer 750 euro te geven. We willen het signaal geven dat we er zijn voor hen. Wij wilden ook graag een bon geven aan tweedeverblijvers om een signaal te geven dat ze belangrijk zijn voor ons. Ook voor mensen die aangesloten zijn bij een sportclub zouden we een korting van 25 euro voorzien als ze volgend jaar inschrijven.” Burgemeester Wilfried Vandaele had respect voor de positieve insteek, maar ging niet akkoord met het voorstel. “We hebben keuzes moeten maken. Aan elke ondernemer 750 euro geven is moeilijk. Voor sommige is het niet nodig en voor andere is het een peulenschil en waar stop je dan? Wat is een ondernemer? We geven ook geen korting aan tweedeverblijvers. Zelfs al geeft Knokke een korting van 150 euro, dan nog is het er duurder dan hier in De Haan.”