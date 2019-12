De Haan investeert in invalswegen en restauratie gemeentehuis Leen Belpaeme

23 december 2019

13u03 0 De Haan De Haan wil de komende jaren vooral investeren in de buitenkant van het gemeentehuis en zet enkele grote openbare werken op de planning. Daarnaast bekijkt de gemeente ook om plaats te maken op de begraafplaatsen van Vlissegem en Klemskerke.

Op vlak van patrimonium staan er enkele grote projecten voor de deur in De Haan. “Enkele investeringen slepen we mee uit vorige legislatuur. Er is hiervoor geen weg terug zonder schadeclaims zoals de inrichting van het molenaarshuisje en een lokaal voor de hondenclub en die moeten wij nu afwerken”, zegt Vandaele. Daarnaast wil het nieuwe bestuur de buitenkant van het gemeentehuis restaureren. “Dit is een prioriteit omdat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven en nu vallen de brokstukken naar beneden.”

Ondergrondse parking

De Haan zal de komende jaren een prioriteitenlijst opmaken en op basis daarvan beslissen welke straten, voetpaden of fietspaden eerst moeten aangepakt worden. “We willen zeker al de toegangswegen aanpakken zoals de Grotestraat, de Vosseslag, de Nieuwe Steenweg en het fietspad van de Grotestraat naar Nieuwmunster. We willen ook samen met de hogere overheid nadenken over de ondertunneling van de Nieuwe Rijksweg met de aanleg van een ondergrondse parking en een plein”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe. Op vlak van leefmilieu denkt de gemeente aan ondergrondse afvalstraten, digitalisering van het containerpark en elektrische dienstfietsen. De politie neemt een grote hap uit het budget van de gemeente.

Wat toerisme betreft gaat De Haan voor een status quo op vlak van evenementen. Enkele evenementen worden wel uitgediept zoals de Vosseslagfeesten. Er zullen ook werken uitgevoerd worden op de begraafplaatsen. “Er komen nieuwe paden in de Nieuwe Steenweg, sanitair en een afdak in Wenduine. Er komen ook heel wat vragen binnen van mensen die graag begraven willen worden in Vlissegem of Klemskerke, maar dat is momenteel niet meer mogelijk sinds 1979. Die concessies lopen voor een bepaalde periode, maar in de praktijk zijn die graven er wel gebleven. Wij willen eens bekijken of we de in onbruik geraakte concessies kunnen ontgraven. Wij denken dat dit toch belangrijk is. In Vlissegem zijn er 40 plaatsen die we zouden kunnen vrijgeven. Vlissegem zou een proefproject zijn om te kijken of we niet te veel gevoelige snaren raken.”

Indexatie

De Haan gaat geen extra leningen aan en zal de belastingen niet verhogen. Er wordt wel gekeken voor een indexatie. “Vanaf 2021 worden de meeste belastingen en heffingen automatisch geïndexeerd volgens de gezondheidsindex, dat werd tot nog toe niet gedaan terwijl de kosten wel stijgen”, zegt de burgemeester nog. Oppositiepartij Bewust stemde tegen de meerjarenplanning. “Het is een ambitieus plan maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar een prioriteitenlijst voor de openbare werken, maar die hebben wij niet gekregen. Dat geldt ook voor de gronden die aangekocht zouden worden. Wat ons het meest verontrust is het kostenplaatje. We starten met een overschot van 17. 906.770 euro in 2020 en eindigen in 2025 met 325.318 euro. De opgebouwde spaarpot van de vorige legislatuur wordt dus volledig opgesoupeerd. Bovendien stijgen enkele belastingen zoals de tweede verblijven en wordt er geïndexeerd”, zegt Peter Breemersch.