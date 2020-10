De Haan geeft meer plaats aan voetgangers en fietsers in nieuw mobiliteitsplan Leen Belpaeme

13 oktober 2020

17u34 0 De Haan De gemeenteraad van De Haan heeft een mobiliteitsplan goedgekeurd waarin de beleidsvisie is opgenomen hoe de gemeente de komende jaren zal ontwikkelen. Een van de opvallendste punten is de Nieuwe Rijksweg. De gemeente wil laten onderzoeken of het haalbaar is om deze te onder tunnelen ter hoogte van het tramhuisje om zo meer plaats te creëren voor fietsers en voetgangers.

Studiebureau Vectris werkte in samenspraak met onder meer het gemeentebestuur, De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer het mobiliteitsplan uit. “We trekken volop de kaart van de fiets en ook openbaar vervoer is een belangrijk thema geweest. We hebben gezocht naar een beter evenwicht van verkeers- en verblijfsruimte”, vertelt Geert Vercruysse van het studiebureau. Opvallend in de toekomstvisie is de bundeling van het verkeer op de Nieuwe Rijksweg. “Momenteel loopt een deel van het verkeer langs de Koninklijke Baan en het andere deel aan de andere zijde van de concessie langs de Nieuwe Rijksweg. Dit verkeer zou kunnen ontdubbeld worden om het verkeer in de concessie zelf te verminderen. Sowieso moet het kruispunt met de Nieuwe Rijksweg en de Stationsstraat herbekeken worden. De ideale situatie zou een ondertunneling van het kruispunt zijn, maar dat kost geld. We hebben daarom ook een plan B uitgewerkt om de fietsers en voetgangers veiliger te laten oversteken.”

De Haan wil volop de kaart van de fietsers trekken. “Een goed fietsplan, is meer dan een fietspadenplan. We moeten dan soms keuzes durven maken. Er is daarom een voorstel om in enkele straten eenrichtingsverkeer of een fietsstraat in te voeren. De Kerkstraat, Noordzeelaan, Stationsstraat, Zandstraat, Batterijstraat en Bredeweg zijn alvast straten die in aanmerking komen. Er is ook een ambitie om enkele schoolstraten in te richten zoals Schoolstraat in Wenduine, Einsteinlaan en de Heidelaan. Dat kan door bij het begin en het einde van de schooluren door het fysiek afsluiten van de straat met een slagboom”, licht Vercruysse nog toe. Het is ook de bedoeling om zwaar verkeer in de toekomst te weren uit het centrum van De Haan.

Het plan werd goedgekeurd meerderheid tegen minderheid. Bewust had vooral vragen bij de ingrepen in de Grotestraat waarvoor momenteel al een proefproject loopt.